Yeni Mersin İdman Yurdu'ndan yapılan görev açıklaması kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti. 3. Lig ekibi, sportif direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı, altyapı koordinatörlüğü görevine ise Aydın Demirci'yi getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün Sportif Direktörlüğü görevine Sergen Yalçın ve Altyapı Koordinatörlüğü görevine Aydın Demirci getirilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun."

İSİM BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU

Sergen Yalcin1

Sosyal medya kullanıcıları, teknik direktör Sergen Yalçın ile yaşanan isim benzerliği sonrası şaşkınlığını gizleyemedi. Kullanıcılar, kulübün yaptığı paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.

2. LİG'DEN 3. LİG'E DÜŞTÜ

Yeni Mersin İdman Yurdu, geride kalan sezonu TFF 2. Lig'de 33 maçta topladığı 12 puanla 16. sırada tamamlamış ve TFF 3. Lig'e düşmüştü. Mersin ekibi, yeni sezonda 3. Lig'de mücadele edecek ve yeniden 2. Lig'e yükselmeyi hedefleyecek.

İLK RAKİP MAZIDAĞI FOSFAT

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Mersin temsilcisi, ligin ilk maçında 6 Eylül Pazar günü sahasında Mazıdağı Fosfat'ı konuk edecek.

Muhabir: Haber Merkezi