Son Mühür- Muhalefet cephesinin iç çekişmelerle uğraştığı süreçte AK Parti iktidarından erken seçim için hazırlık mı yapılıyor dedirten hamleler gelmeye başladı.

MÜSİAD İzmir Şubesi’nin Bornova’da bulunan Ankara Caddesi’ndeki yeni hizmet binasının açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iş dünyasının uzun süredir beklediği finansman desteği konusunda umut verici sinyaller vermişti.

Kulislerde, iş dünyası için açılacak olan paketin 1 trilyon lirayı bulacağı konuşuluyordu.



İlk adım TOBB'dan geldi...



Sanayi ve ticaret odalarıyla borsalarının çatı kuruluşu olan TOBB, üyelerini rahatlatacak adımın atıldığını duyurdu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,

''TOBB Nefes Kredisi yeniden başlıyor.

TOBB, KGF ve Bankalar el ele verdik.

KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla yeni bir TOBB Nefes Kredisi’ni hayata geçiriyoruz.

Başvurular 8 Haziran Pazartesi günü başlıyor'' duyurusunda bulundu.



3 milyon liraya kadar kredi...



TOBB'a bağlı tüm üyelerin başvurabileceği kredi miktarının firma başına 3 milyon liraya kadar olacağı ve kredilerin toplam hacminin de 100 milyar lirayı bulacağı öğrenildi.

Kredi başvurusu için Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi, Vakıfbank, Ziraat Katılım Bankası, Denizbank, QNB Bank şubelerinden başvuru yapılabileceği belirtildi.



İlk 6 ayı anapara ödemesiz...



3 milyon liraya kadar çıkabilecek olan kredinin azami süresi 48 ay olacak. İlk 24 ayda yıllık yüzde 36, sonraki süre içinse yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak.

Bu yıl içinde açıklanacak ilave tedbirlerle kredi hacminin 100 milyar lirayı bulması bekleniyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ilk planda 25 milyar liralık kısmının üyelerin erişimine açılacağını duyurdu.



''2025 yılı içinde 3 aşamada TOBB Nefes Kredisi'nden 61 bin firma yararlandı. KOBİ'lere sağladığımız destek 81 milyar liraya ulaştı'' hatırlatmasında bulunan Hisarcıklıoğlu,

''KGF Özkaynak Kefalet Programı kapsamında 2026 için de toplam 100 milyar lira tutarında kredi hacmi oluşturmayı hedefliyoruz'' mesajı verdi.