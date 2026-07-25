Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışları devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 4,20 TL zam gelirken, artış gece yarısından itibaren yürürlüğe girmiş oldu. Sektör kaynaklarından gelen bilgiler çerçevesinde, daha önce 3,50 TL olarak öngörülen fiyat artışı güncellenerek 4,20 TL'ye çıktı ve yeni fiyatlar akaryakıt istasyonlarının pompalarına yansımış oldu.

Pompaya yansıdı!

Yapılan zam çerçevesinde motorin kullanan araç sahipleri, bugünden itibaren depolarını daha yüksek fiyatlarla doldurmuş olacak. Akaryakıt fiyatları; döviz kuru, uluslararası petrol fiyatları ve vergi uygulamalarındaki değişikliklere bağlı olarak belirleniyor.

İllere göre değişebiliyor!

Motorin fiyatları, dağıtım şirketleri ile il ve ilçelerdeki nakliye ve işletme maliyetlerine bağlı olarak farklılık gösteriyor. Bu sebeple pompaya yansıyan litre fiyatları şehirler arasında küçük değişiklikleri de beraberinde getirebiliyor. Araç sahipleri tarafından, güncel pompa fiyatları bulundukları ildeki akaryakıt istasyonlarından takip ediliyor.

80 lirayı buldu!

Gelen güncel zam ile birlikte güncel motorin fiyatı İzmir'de 80 lira sınırına ulaştı.