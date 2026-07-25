İzmir'in turizm merkezlerinden Foça, sakin atmosferiyle tatilcilerin ilk tercihleri arasında bulunuyor. Şehre dışarıdan gelen pek çok kişi ulaşım için Adnan Menderes Havalimanı'nı kullanıyor. Havalimanına inen ziyaretçilerin Eski Foça veya Yeni Foça'ya varmak için belirli bir karayolu mesafesini katetmesi gerekiyor. Ulaşım süresi ve kilometre bilgisi, kullanılan güzergaha göre küçük farklılıklar barındırıyor.

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI FOÇA ARASI KAÇ KM?

İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile Foça ilçe merkezi arasındaki karayolu mesafesi, seçilen yola göre 96 ila 105 kilometre arasında değişiyor. Sürücüler otoyolu tercih ettiğinde yol 102 ile 105 kilometre civarında hesaplanıyor. Ücretsiz alternatif yollar kullanıldığında ise bu mesafe 96 kilometreye düşüyor. Kilometredeki bu oynamalar hedefin Eski Foça veya Yeni Foça olmasına göre şekilleniyor.

HAVALİMANINDAN FOÇA'YA KAÇ DAKİKADA GİDİLİR?

Özel araçla havalimanından yola çıkan bir kişi, normal trafik koşullarında yolculuğu ortalama 1 saat ile 1,5 saat arasında tamamlıyor. Varış noktasının ilçenin hangi bölgesi olduğuna bağlı olarak bu süre uzayıp kısalabiliyor.

YOLCULUK SÜRESİNİ NELER ETKİLER?

Seyahat süresi her zaman standart işlemiyor. Yaz sezonundaki tatilci yoğunluğu, hafta sonu ile bayram tatillerindeki araç artışı gidiş süresini uzatıyor. Çevre yolu ve Menemen civarında oluşan trafik, yol çalışmaları ile anlık hava koşulları da havalimanından Foça'ya varış saatini doğrudan değiştiriyor.