TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 6 maddesi daha kabul edildi.

Kabul edilen maddelerden biriyle Katma Değer Vergisi Kanunu'na geçici madde eklendi.

NÜKLEER SANTRAL YATIRIMINA KDV İADESİ

Düzenleme, 31 Aralık 2045'e kadar uygulanacak. Nükleer enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi faaliyetinde bulunmak için ön lisans ve/veya lisans alan mükellefler kapsama girecek.

Bu mükelleflerin, yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki nükleer santral yatırımlarına ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklendiği katma değer vergisi iade edilebilecek. İade, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yüklenilen ve takvim yılının 6 aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen vergiyi kapsayacak.

Talebin, 6 aylık dönemleri izleyen 1 yıl içerisinde yapılması gerekecek.

YATIRIM TAMAMLANMAZSA CEZALI TAHSİL EDİLECEK

Yatırımın tamamlanmaması halinde zamanında alınmayan veya iade edilen vergiler yatırımcıdan geri alınacak. Tahsilat, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faiziyle birlikte yapılacak.

Söz konusu vergiler ile vergi cezalarında zaman aşımı ise verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacak.

CUMHURBAŞKANI SÜREYİ 5 YIL UZATABİLECEK

Düzenlemeyle Cumhurbaşkanına, söz konusu süreleri 31 Aralık 2050'ye kadar uzatma yetkisi verildi. Bu yetkinin kullanılması halinde uygulama süresi 5 yıl daha işleyecek.

Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi ise Hazine ve Maliye Bakanlığında olacak.