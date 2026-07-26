Son Mühür- AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulan torba yasa 24 Temmuz 2026’da Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaştı.

En düşük emekli aylığının arttırılmasından nükleer enerji yatırımına teşvikler, Siber güvenlik yetkilerinin düzenlenmesinden ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) düzenlemelerine kadar 30'a yakın başlıkta dikkat çekici kararlar hayata geçirildi.

ÖTV'yle ilgili düzenlemeye son anda eklenen bir madde ise kafaları karıştırdı.

Bu kavramla ilk kez tanıştık...



Otomotiv sektörünün nabzını tutan isimlerden gazeteci Emre Özpeynirci, ''Kanuna ilk kez 'asgari maktu ÖTV' kavramı giriyor'' hatırlatmasında bulundu.

''Torba kanun teklifine eklenen önergeyle binek otomobil ve motosikletlerde “asgari maktu ÖTV” uygulaması getiriliyor. Buna göre hesaplanan ÖTV ne olursa olsun motosikletlerde en az 30 bin TL, binek otomobillerde ise en az 100 bin TL ÖTV alınacak'' mesajı veren Özpeynirci,

''Peki bu ne anlama geliyor?'' sorusuna da cevap verdi.



100 bin TL altında ÖTV...



''Bugün için aslında çok fazla bir şey ifade etmiyor. Çünkü zaten mevcut fiyatlar ve ÖTV sistemi içinde 100 bin TL’nin altında ÖTV ödeyen yeni bir binek otomobil fiilen bulunmuyor'' vurgusunda bulunan Özpeynirci,

''Ancak bana göre asıl önemli nokta, kanuna ilk kez 'asgari maktu ÖTV' kavramının girmesi. Bu, bugünden çok geleceğe yönelik bir altyapı düzenlemesi gibi görünüyor. İleride bu tutarların artırılması veya yeniden belirlenmesi halinde bunun yasal zemini şimdiden oluşturulmuş oluyor.

Kısacası bugün piyasaya etkisi sınırlı olabilir ama gelecekte bu rakamların revize edilmesine şaşırmamak gerekir'' uyarısında bulundu.