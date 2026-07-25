Son Mühür / Atakan Başpehlivan Sosyal medyada yaptığı değerlendirmelerle adından söz ettiren ekonomist İris Cibre, son gerçekleşen akaryakıt zammı ile ilgili yayınladığı açıklamada kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

İris Cibre: Bu yaptığınız muhalefet falan değil

Akaryakıt zamlarının son dönemde yaşanan ABD-İran çatışmasının sonucu olduğuna yönelik çıkışının ardından kendisine yöneltilen ‘iktidar tarafına geçiyor’ eleştirilerine sert bir dille yanıt veren İris Cibre, kendisine bu konuda yönelen eleştirilerin ‘hastalıklı kişilik belirtisi’ olduğunu öne sürerek, “Bu yaptığınız muhalefet falan değil Akaryakıt zamlarının savaşla alakalı olmadığını iddia etmek için ağır cahil olmak gerekiyor.

‘Savaş dolayısıyla artan akaryakıt’ cümlesi dolayısıyla oraya buraya yanlandığını iddiası ise, hastalıklı bir kişilik belirtisidir. Sürekli insanların o tarafa, bu tarafa yanladığı, yazdığı her cümlede bir çıkar kokusu aradığı durumda kesinlikle kendi şahsiyetinizi arıyorsunuz aslında” şeklinde konuştu.

“Yanlıyorsun gibi aşağılık cümleler kurabilen biri toplum için zararlı bir yapıdır”

Öte yandan, kendisinin bu tarz bir davranışı asla sergilemeyeceğini de belirten ekonomist Cibre, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Savaş yüzünden artan akaryakıt gibi bir cümle yazan birine, şuraya yanlıyorsun cümlesini kurmak benim aklımın ucundan geçmez mesela. Kalpten söylüyorum, bu durumda bunu düşünebilen biri ve tanımadığı birine ‘yanlıyorsun’ gibi aşağılık cümleler kurabilen biri toplum için zararlı bir yapıdır”