Yatırımcıların en çok tercih ettiği güvenli tasarruf araçlarının başında altın geliyor. Özellikle fiziki olarak alınan ve yastık altı diye tabir edilen yöntemle evlerde muhafaza edilen altınlar, aslında büyük bir riskle karşı karşıya kalabiliyor. Çekmecelerde ya da saklama kutularında tutulan ambalajlı gram altınların korunması süreci, en az satın alma aşaması kadar büyük bir önem taşıyor. Saklama koşullarına dikkat edilmemesi, binbir emekle biriktirilen yatırımların göz göre göre değer kaybetmesiyle sonuçlanıyor.

YANLIŞ SAKLAMA AMBALAJI BOZUYOR

Ev ortamında yapılan bazı hatalı muhafaza yöntemleri, ambalajlı ürünlerin fiziki yapısını doğrudan olumsuz etkiliyor. Özellikle nemli bölgeler ve gardırop köşeleri gibi havasız alanlar, altını koruyan özel jelatinin zamanla gevşemesine, ardından da tamamen açılmasına zemin hazırlıyor. Bunun yanı sıra gram altınların diğer sert takılarla aynı kutuya koyulması veya üzerlerine ağır eşyaların baskı yapması durumunda dış paketlerde ezilme, kırılma ve yırtılma gibi kalıcı tahribatlar ortaya çıkıyor. Aşırı sıcağa veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakılan ürünlerde ise plastik koruyucunun yapısını kaybederek bozulması gibi beklenmedik sorunlar baş gösteriyor.

KUYUMCULAR VİTRİNE KOYAMIYOR

Yaşanan fiziki tahribatlar, satış anında yatırımcıya doğrudan maddi zarar olarak yansıyor. Üzerindeki koruyucu kılıfı zarar gören, yırtılan veya tamamen açılan gram altınlar, kuyumcular tarafından hiçbir şekilde yeniden vitrine koyulamıyor. Sıfır paketli ürün özelliğini yitiren bu yatırımlar, tezgahta işlem göremez hale gelip yalnızca eritilmek üzere geri alınıyor. Vatandaşların satın alma işlemi sırasında rafineri güvencesi ve sertifikalı paketleme işçiliği için ödedikleri ilave bedeller, ambalaj bütünlüğü bozulduğu an tamamen geçerliliğini yitiriyor.

YÜZDE 5'E VARAN ZARAR ORTAYA ÇIKIYOR

Kuyumcu esnafına bozdurulmak istenen hasarlı ürünler, piyasa içinde genel olarak has altın ya da hurda altın statüsünde değerlendirilerek işlem görüyor. Bu mecburi sınıflandırma, yatırımcıların ellerindeki birikimi nakde çevirirken güncel piyasa koşullarına bağlı olarak gram başına yüzde 3 ile yüzde 5 arasında daha düşük bir ödeme almalarına sebep oluyor. Dolayısıyla doğru fiziki koşullarda muhafaza edilmeyen her bir gram yatırım, sahibine beklediği kazancı sağlamak bir yana ciddi bir maddi kayıp yaşatıyor.