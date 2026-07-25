ABD ile İran arasında yeniden tırmanan çatışmalar, dünyanın en önemli enerji geçiş güzergahlarından Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini durma noktasına getirdi. Güne yüzde 3,88'lik bir düşüşle başlamasına rağmen 96,78 dolar seviyelerinde işlem gören brent petrol, iç piyasadaki maliyetleri doğrudan etkiledi. Yaşanan bu jeopolitik krizin faturası akaryakıt istasyonlarına zam olarak yansıdı.

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Küresel piyasalardaki belirsizlik ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt grubunda fiyatlar yeniden belirlendi. Son gelişmelerin ardından motorinin litre fiyatına ortalama 4 lira 24 kuruş zam geldi.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Avrupa Yakası baz alındığında İstanbul'da benzin litre fiyatı 67.05 TL'den satılıyor. Son zammın ardından motorinin litresi 78.52 TL'ye çıkarken, otogaz (LPG) 31.19 TL'den alıcı buluyor.

ANKARA VE İZMİR'DE MAZOT VE BENZİN NE KADAR OLDU?

Başkent Ankara'da benzin 68.01 TL, motorin 79.63 TL ve LPG 31.29 TL üzerinden pompaya yansıyor. İzmir'de ise araç sahipleri benzinin litresine 68.29 TL, motorine 79.90 TL ve LPG'ye 31.19 TL ödüyor.