Son Mühür - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında bugün sahasında lider Galatasaray’ı ağırlayacak. Papara Park’ta saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde 26 maçta 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 64 puan toplayan Galatasaray, en yakın takipçilerinin 4 puan önünde lider durumda bulunuyor. 27 haftada 60 puan elde eden ve aynı puana sahip Fenerbahçe’nin averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor ise bu kritik karşılaşmayı kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, görevde bulunduğu dört sezonda Trabzonspor’a karşı Süper Lig’de 7, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da ise birer kez rakip oldu. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, rakip fileleri 22 kez havalandırdı ve kalesinde 6 gol gördü.

Galatasaray ile Trabzonspor, bu sezon resmi maçlarda üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında ligin 11. haftasında İstanbul’da oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona ererken, Gaziantep Stadı’nda oynanan Turkcell Süper Kupa yarı finalini Galatasaray 4-1 kazandı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisi hangi gün, saat kaçta?

5 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek. Fenerbahçe’nin sahasında saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada iki takım arasında oynanan son 30 lig maçında hakemler 20 kez kırmızı, 182 kez de sarı kart gösterdi. Son 10 karşılaşmada ise futbolcular 4 kırmızı ve 60 sarı kartla cezalandırıldı. Sezonun ilk yarısında Beşiktaş’ın ev sahipliğinde oynanan maçta siyah-beyazlı ekip, 26. dakikada Orkun Kökçü’nün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Emirhan Topçu da son dakikalarda sarı kart gördü. Aynı mücadelede Fenerbahçe’de Nelson Semedo, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran ve İsmail Yüksek sarı kart gören isimler oldu.

Öte yandan iki takım arasında oynanan son 10 derbide Beşiktaşlı oyuncular 4 kırmızı ve 31 sarı kart görürken, Fenerbahçeli futbolcular ise 29 sarı kartla cezalandırıldı.