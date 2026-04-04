Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında sahasında ağırlayacağı Beşiktaş derbisi öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Çalışmalar salonda başladı
Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Günün idmanı, salonda yapılan core egzersizleriyle başladı.
Sahada tempo yükseldi
Salon çalışmasının ardından sahaya geçen futbolcular; ısınma, çabukluk ve koordinasyon antrenmanları yaptı. Devamında pas organizasyonlarına ağırlık veren ekip, oyun içi bağlantıları güçlendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Taktik detaylar üzerinde duruldu
İdmanın son bölümünde teknik heyet, derbiye yönelik taktiksel planlamalar ve bireysel performans çalışmalarına odaklandı. Oyuncuların, maç stratejisine uygun şekilde hazırlandığı belirtildi.
Son antrenman yarın
Fenerbahçe, Beşiktaş karşılaşması öncesi hazırlıklarını bugün yapacağı son idmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.