Ayşegül Eraslan'ın evinde cansız bedeninin bulunması gündeme bomba gibi düştü. Şüpheli ölümün ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek olayın seyrini değiştirecek çok önemli bir ayrıntıya ulaştı. Görüntülere göre, Eraslan'ın hayatını kaybetmesinden sadece bir saat önce evine "Yeraltı" dizisinin sevilen oyuncularından Sunay Kurtuluş'un geldiği tespit edildi. Kısa süre evde kalıp ayrıldığı belirlenen Kurtuluş'un emniyetteki ifadesi ise Eraslan'ın son saatlerinde yaşananlara dair yeni soru işaretleri yarattı.

ÖLÜMDEN BİR SAAT ÖNCE EVDEN AYRILMIŞ

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titizlikle yürüttüğü soruşturmada kamera kayıtları saniye saniye incelendi. Kayıtlara göre genç oyuncu Sunay Kurtuluş'un, olaydan kısa süre önce Ayşegül Eraslan'ın dairesine girdiği ve içeride çok fazla kalmadan ayrıldığı anlaşıldı. Bu kritik tespitin ardından polis ekipleri hızla harekete geçerek Sunay Kurtuluş'u ifadeye çağırdı.

SUNAY KURTULUŞ İFADESİNDE NE DEDİ?

Emniyette ifadesine başvurulan Sunay Kurtuluş, Ayşegül Eraslan ile olay günü kısa bir görüşme yaptığını doğruladı. Kurtuluş ifadesinde, Eraslan ile aralarında geçen diyaloğu anlatarak, "Bana şakayla karışık tokat attı. Ben de 'Böyle el şakalarını sevmem' diyerek tepki gösterdim ve hemen ardından evden ayrıldım" dedi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çok yönlü soruşturması tüm hızıyla devam ediyor.

SUNAY KURTULUŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Olayın ardından Sunay Kurtuluş'un kim olduğu ve özel hayatı merak konusu oldu. 1 Ocak 1998 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen Kurtuluş, şu an 28 yaşında. Kurtuluş üniversite eğitimini Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü'nde tamamladı.

Mezuniyetinin ardından asıl tutkusu olan oyunculuk sektörüne yönelen Kurtuluş, kariyerindeki en büyük çıkışı televizyon ekranlarında yakaladı. Genç oyuncu, geniş bir izleyici kitlesine ulaşan popüler dizi "Yeraltı"nda canlandırdığı "Adnan Yolcu" karakteriyle hafızalara kazındı.