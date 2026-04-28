Afra Saraçoğlu'nun yeni sevgilisi kim, Poyraz Yosmaoğlu kimdir, Afra ve Poyraz aşk mı yaşıyor ile Kopenhag tatilinde neler oldu sorguları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Yalı Çapkını dizisinin parlayan yıldızı Afra Saraçoğlu, fırtınalı özel hayatıyla yeniden manşetlerde yer alıyor. Uzun süre meslektaşı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren güzel oyuncunun, ayrılık acısını kısa sürede atlattığı öne sürüldü. Sunucu Ece Erken'in canlı yayında ortaya attığı son iddia, magazin dünyasında şok etkisi yarattı. Erken, Saraçoğlu'nun Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Poyraz Yosmaoğlu ile baş başa vakit geçirdiğini ve ikilinin birlikte bir konsere katıldığını duyurdu. Bu çarpıcı gelişmenin hemen ardından gözler ünlü oyuncunun sosyal medya hesaplarına çevrildi. Günün en çok konuşulan olayıyla birlikte Afra Saraçoğlu sevgilisi, Afra Saraçoğlu Poyraz Yosmaoğlu olayı, Ece Erken Afra Saraçoğlu açıklaması ve Kopenhag kalpli mesaj ne anlama geliyor aramaları internette zirveye oturdu.

AFRA SARAÇOĞLU'NUN YENİ SEVGİLİSİ POYRAZ YOSMAOĞLU MU?

Mert Ramazan Demir ile yaşadığı çalkantılı aşk ilişkisinin ardından kabuğuna çekilen Afra Saraçoğlu'nun kalbini Poyraz Yosmaoğlu'na kaptırdığı iddia edildi. Ünlü sunucu Ece Erken, kendi sunduğu "Gel Konuşalım" programında magazin kulislerini sarsan duyumları izleyicilerle paylaştı. Ece Erken, ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun Kopenhag'a arkadaş grubuyla gitmiş gibi görünse de aslında perde arkasında Poyraz Yosmaoğlu ile yakınlaştığını belirtti. Magazin kulislerinde yayılan bu flört iddiası, ikilinin hayranları arasında büyük yankı uyandırdı ve gözler taraflardan gelecek olası bir açıklamaya çevrildi.

KOPENHAG TATİLİNDEKİ KALP EMOJİSİNİN SIRRI NE?

Aşk dedikodularının fitilini ateşleyen ve iddiaları güçlendiren en büyük detay ise ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun kendi sosyal medya hesabından yaptığı Kopenhag paylaşımları oldu. Tatilden kareleri peş peşe yayınlayan ünlü ve güzel oyuncunun, fotoğraflarına belirgin bir kalp emojisi eklemesi dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Magazin gündeminde, masum bir tatil anısı gibi görünen bu kalp emojisinin aslında Poyraz Yosmaoğlu'na gönderilen gizli bir "yeni aşk" mesajı olduğu yoğun bir şekilde konuşuluyor.

ÜNLÜ SUNUCU ECE ERKEN AFRA SARAÇOĞLU VE POYRAZ YOSMAOĞLU HAKKINDA NELER SÖYLEDİ?

TV'de canlı yayında gündemi sarsan açıklamalar yapan Ece Erken, ikilinin sadece tatil yapmadığını aynı zamanda Kopenhag'da birlikte bir konserde eğlendiklerini öne sürdü. Ece Erken, "Afra Saraçoğlu’nun Poyraz Yosmaoğlu isimli kişiyle Kopenhag’da olduğu söyleniyor. Afra, oradan yaptığı paylaşıma kalp koydu. Edindiğim bilgilere göre arkadaşlarıyla gitmiş olsa da, bu yakınlaşma çoktan konuşulmaya başlandı" sözleriyle magazin dünyasının yeni rotasını çizdi.