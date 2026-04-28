Özgürlüğüne yeni kavuşan Murat Övüç, uzun süren sessizliğini oldukça sert sözlerle bozdu. Sinem Yıldız'ın YouTube platformundaki programına katılan isim, yıllarca emek verip biriktirdiği servetinin hesapsızca harcanmasına isyan etti. Oğlu Burakcan ve geliniyle ilişkisini tamamen bitirdiğini duyuran Övüç, maddi konular yüzünden kendi ailesi tarafından sırtından bıçaklandığını aktardı.

SERVETİ YÜZÜNDEN KAN BAĞINI KOPARDI

Evladına bugüne kadar sağladığı lüks imkanların altını çizen ünlü isim, cezaevi dönüşü karşılaştığı tabloyu kabullenemediğini anlattı. Maddi birikiminin ailesi tarafından düşüncesizce savrulduğuna dikkat çeken fenomen, yaşadığı mağduriyeti gizleme gereği duymadı. En zor zamanlarında yapayalnız bırakıldığını belirten Övüç, hissettiği derin hayal kırıklığını şu sözlerle ifade etti:

"Siz ne hakla benim servetimi yiyorsunuz? Kimse evladını kötülemek istemez ama benim Burakcan’a sunduğum imkanları hiç kimse kimseye sunamaz. Allah selamet versin, ben artık bu yükü taşıyamıyorum. Çok sırtımdan darbeler yedim, çok yalnız bırakıldım."

BUNDAN SONRA YAN YANA GELMEYECEKLER

Kendi ailesi tarafından maddi ve manevi anlamda zarara uğratıldığını savunan Övüç, canlı yayında son sözünü söyledi. Oğlu ve geliniyle artık kesinlikle yan yana gelmeyeceğini açıklayan ünlü isim, öz oğlunu kendi tabiriyle veto ettiğini duyurdu. Gelen tepkilere aldırış etmeyen Murat Övüç, bundan böyle kendi yolunu çizeceğini ve o cepheyle bir daha iletişim kurmayacağını netleştirdi.