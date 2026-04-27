Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Magazin dünyasının tanınmış isimlerinden Habib Aytekin, bu kez yapımcı koltuğuna oturuyor. Aytekin’in bir süredir üzerinde çalıştığı yeni dizi projesi “Affetmem Seni” için artık geri sayım resmen başladı. MZH Yapım & Medya imzası taşıyacak olan proje, güçlü hikayesi ve bütçesiyle sektörde şimdiden merak uyandırdı.

Teknik Hazırlıklarda sona doğru

Dizinin sadece senaryosuyla değil, görsel kalitesiyle de ön planda olması hedefleniyor. Sektör kulislerinden gelen bilgilere göre teknik hazırlıklar büyük bir titizlikle yürütüldü. Uluslararası standartlarda bir iş ortaya koymak için set tasarımları ve çekim teknikleri üzerinde özel olarak duruluyor. Bu titiz çalışma, piyasada projenin ne kadar iddialı olduğunun bir göstergesi olarak kabul edildi.

Kadro netleşiyor

Dizinin en çok konuşulan başlığı ise oyuncu kadrosu. Habib Aytekin, cast çalışmalarında artık son aşamaya geldiklerini ve önemli isimlerle el sıkıştıklarını belirtti. Kadronun özelliği ise; televizyon dünyasının usta oyuncularıyla, son dönemin dikkat çeken genç yeteneklerini aynı çatıda buluşturması. Bu harmanlanmış kadro, izleyiciye şimdiden güçlü bir performans vaat ediyor.

Yeni sezonda Kanal D’de

Dizinin yayın adresi de belli oldu. Yeni sezonda Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak olan “Affetmem Seni”sürükleyici kurgusuyla kanalın en güvendiği projeler arasında yer alacak. Dramatik yapısıyla dikkat çeken dizi sosyal medyada da şimdiden geniş bir kitle tarafından takibe alındı.

Sponsorluk anlaşmaları da tamam

Habib Aytekin dizinin prodüksiyon gücünü artıracak önemli sponsorluk anlaşmalarının sağlandığını ve tüm detaylarda uzlaşıya varııldığını açıkladı. Finansal zemini sağlam kurulan projenin, çekim kalitesine bu durumun doğrudan yansıması bekleniyor.

