Son Mühür / Merve Turan- Türkiye’de YouTube platformunun en tanınan içerik üreticilerinden biri olan Enes Batur, uzun süredir sessiz kalan kanalında yeniden video yayınladı.

Günler öncesinden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geri dönüş sinyali veren Batur, takipçilerine net bir tarih vererek merak uyandırmıştı.

Paylaşımın ardından binlerce takipçisi, fenomen ismin yayınlayacağı yeni videoyu beklemeye başladı. Beklenen video yayınlandığında ise Batur, yalnızca içerik üretimiyle değil, aynı zamanda özel hayatına dair samimi açıklamalarıyla da gündeme geldi.

“Uzun süre kendime kapandım”

Uzun bir aradan sonra YouTube’a dönen Enes Batur, yaşadığı zorlu süreci ilk kez açık sözlülükle anlattı. Fenomen isim, özel hayatındaki gelişmelerin psikolojik olarak kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Takipçilerine duygularını anlatan Batur, uzun süre içine kapandığını ve yalnızlıkla mücadele ettiğini ifade ederek, “Hayat amacımı kaybettim. Amacım, YouTube video çekmek ve arkadaşlarımın olmasıydı.” dedi.

“İlişkim bittikten sonra yalnız kaldım”

Yaşadığı duygusal çöküşü detaylı şekilde anlatan Batur, ayrılık sonrası zor bir dönem geçirdiğini dile getirdi. Batur açıklamasında, “İlişkim bittikten sonra uzun süre yalnız kaldım, aylarca kimseyle konuşmadım. Adeta delirdim. Düşüşe geçtim, depresyona girdim.” ifadelerini kullandı.

Takipçilerinden özür diledi

YouTube’a ara verdiği dönemde bazı insanları kırmış olabileceğini söyleyen Batur, sözlerini bir özürle tamamladı.

Fenomen isim videoda, “Kalbini kırdığım insanlardan tek tek özür dilerim.” diyerek yaşadığı sürecin kendisi için oldukça zor geçtiğini belirtti.