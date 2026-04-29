Özel hayatıyla zaman zaman gündeme gelen oyuncu Cemre Baysel, bir YouTube yayınına katılarak samimi itiraflarda bulundu. İkili ilişkilerde karşı tarafı değiştirmeye çalışmadığını belirten oyuncu, günümüzde hızla yayılan ve dileklerin evrene gönderilmesi temeline dayanan manifest akımı hakkında da konuştu. Kariyerindeki yükselişin şans eseri olmadığını ifade eden ünlü isim, başarıya giden yolda emeğin önemine işaret etti. İşte gelişmenin tüm ayrıntıları.

İLİŞKİLERDE KİMSENİN KARAKTERİNE DOKUNMUYOR

Kısa bir süre önce özel hayatında ayrılık yaşayan oyuncu, yeni değerlendirmeleriyle ilgi gördü. Katıldığı programda ikili ilişkilerdeki kişisel sınırlarını anlatan Baysel, partnerini şekillendirmeye çabalamadığını anlatarak, "İnsan yontmayı tercih etmiyorum" dedi. Kendi karakterindeki mücadeleci yöne değinen oyuncu, bir şeyler yolunda gitmediğinde ise durumu gereksiz yere zorlamadığını belirtti. Baysel bu durumu "Denerim, olmuyorsa demek ki olmuyordur" sözleriyle ifade etti.

POPÜLER RİTÜELLER DEĞİL ALIN TERİ ÖN PLANDA

Son dönemde sosyal medyada yaygınlaşan manifest ve çeşitli sayı ritüellerine mesafeli yaklaşan başarılı oyuncu, kendi hayat felsefesini de paylaştı. Hedeflere ulaşmak için sadece sözlü dileklerin yetersiz kalacağına işaret eden Baysel, başarılı olmanın arka planında ciddi bir mesai yattığını dile getirdi. Beklentilerini çalışarak karşıladığını söyleyen oyuncu konuyu şu sözlerle özetledi:

"Bir şeyi çok istiyorsam, sadece 'Ben istiyorum' demekle olmayacağını bilirim. Bunun için çok çalışmak, emek vermek ve sabretmek gerekiyor. İstediğim bir şeyi elde etmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum ve sonunda ona ulaşıyorum. Bu, '777' dediğim için olan bir şey değil. Ben çalışıp tevekkül ediyorum"