Hüseyin Demir/Son Mühür A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) sahne alıyor. Millilerimiz, 2026 Milletler Ligi’nin ilk haftasında 3-8 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'nın Brasilia kentinde Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile mücadele edecek. Filenin Sultanlarının kadrosunda yer alan Aras Kargo Spor Kulübü’nün sporcusu Defne Başyolcu İzmir’in milli gururu oldu. Milli takımlarda önemli görevlerde bulunan Suphi Doğancı, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulunarak Filenin Sultanlarından madalya beklediğini söylerken İzmir takımı olarak bu sezon Avrupa Kupası’nda final oynamak istediğini belirtti.

“Filenin Sultanlarından madalya bekliyorum”

Filenin Sultanlarından madalya beklediğini belirten Aras Kargo Spor Kulübü’nün başantrenörü Suphi Doğancı, “En son zaten kupayı biz kazanmıştık. Takım bence ilerlemeye, gelişmeye devam ediyor. Kadroyu biraz daha genişletmeye çalışıyorlar. Oyuncuların üzerindeki yükü azaltmak ve onlara daha fazla dinlenme süresi vermek adına, özellikle her yaz üst üste çok yoğun baskı altında kalan oyuncularımız oldu. Bu yüzden bu sene daha geniş bir kadro kurdular. Bence gayet planlı, programlı ve dediğim gibi planlı şekilde ilerleyen bir yapı var. Ebrar, İlkin ve diğer oyuncularımız formda… Açıkçası bu turnuvadan da bir madalya bekliyorum” diye konuştu.

“Defne bu sezon çok iyi çalıştı”

Aras Kargo Spor Kulübü’nün önemli oyuncularından Defne Başyolcu’nun gelişimine dair açıklamalarda bulunan Doğancı, “Defne bu sene de iyi çalıştı, iyi antrenman yaptı. Takımımızın havası, yani iç yapısının dengeli olması da önemli. Genç oyuncular karmaşık ortamlardan çok çabuk etkileniyor. Böyle sağlıklı bir ortam olunca o da hem antrenmanlarına konsantre oldu hem de aldığı süreleri çok iyi kullandı. Oyuna girdiği zaman hep etkili oldu. Bu yüzden o da mutluydu, biz de mutluyduk ve yolumuza Defne’yle devam ediyoruz. Belki onun da bir pozisyon değişikliği olacak; zaten geçen sezon da üzerinde durduğumuz pasör çaprazlığından smaçöre devşirilme sürecini önümüzdeki sene daha yoğun şekilde kullanacağız. Açıkçası bu bağlamda beklediğimiz gelişimi gösterirse, uzun vadede onu direkt olarak sahaya sürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Başyolcu milli takımda parlayacak”

İzmir’in gururu, Aras Kargo Spor Kulübü’nün pasör çaprazı olan Defne Başyolcu için tecrübeli başantrenör Doğancı, “Defne Başyolcu, milli takımda bana göre smaçör pozisyonunda katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Boyu uzun, kolları uzun; bu konuda da bence bir yeteneği var. Biraz sabırla, zamanla onu da milli takımın önemli oyuncularından biri hâline getirebileceğimizi umuyorum. Ama bunun hemen olacak bir şey olmadığını da biliyoruz; zaman alacak. O da çalışkan bir çocuk, biz de sabırlı insanlarız. İkisi birleşince iyi bir noktaya geleceğini umuyorum” ifadelerini kullandı.

“İzmir voleybolu gelişiyor”

İzmir voleybolundan iki sporcunun aday kadroya davet edildiğini vurgulayan Doğancı, “Aslında Merve Atlıer’de milli takıma davet edildi. Bizim takımdaki üstün performansıyla seçildi. Seneye bizde olmayacak ama nihayetinde Aras’taki performansıyla milli takıma seçildi. Yani aslında iki oyuncu gitti diyebiliriz. Evet. İzmir voleybolu adına aslında iyi bir adım, gelişimi gösteren bir sonuç. Her geçen sezon daha da iyi gidiyor. Kısaca, hocam İzmir voleyboluna dair kısa bir şey iletirseniz çok memnun kalırız” diye konuştu.

“Avrupa kupasını İzmir’e getirmek istiyoruz”

Aras Kargo Spor Kulübü olarak Avrupa Kupası hedefiyle yola çıktıklarını belirten Suphi Doğancı, “Bizim için en önemli konu, kadın voleybolunda İzmir’den çok uzun süre sonra Avrupa kupalarına katılmaktı. Bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Umuyorum ki bulunduğumuz turnuvada iyi bir derece alabiliriz. Yarı finale, finale, hatta belki kupa kazanma şansımızın da olabileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki sezon ana motivasyonumuz bu olacak. İzmir’in bir kupa finali, hatta mümkünse bir kupa getirmesini çok arzu ederiz. Çok zor, kolay değil ama yapabileceğimizi düşünüyoruz. Takımımız gelişiyor çünkü; her yıl bir öncekinden daha iyisini yapıyoruz. Bu sene kulüp olarak ana motivasyonumuz, Avrupa kupalarında İzmir’i olabilecek en iyi şekilde temsil etmek olacak. Seyirci desteğine çok ihtiyacımız var. Biraz bilet fiyatlarıyla ilgili insanlar şikâyet ediyordu; bunu önümüzdeki sene için zaten düzenledik. O konuda rahat olsunlar, mutlaka düzenlemeler yapılacak. Yeter ki insanlar gelsin, bizi desteklesin. Biz de elimizden gelenin en iyisini göstereceğiz diye ümit ediyorum” dedi.