Son Mühür- Dünyanın dört bir yanında milyonlarca basketbolseverin cevabını aradığı NBA finalini kim oynayacak sorusu cevabını buldu.

Doğu Konferansı'nda rakibi Celeveland Cavaliers'ı 4-0'lık skorla geçerek finale çıkan New York Knicks'in rakibini belirleyecek karşılaşmda Oklahoma City FThunder'la San Antoni Spurs karşı karşıya geldi.

Son şampiyon Oklahoma'nın ev sahibi olarak çıktığı karşılaşmada gülen taraf 103-111'lik skorla Spurs oldu.

Wembenyama seriye damga vuran isim oldu...



Bu sezonun en büyük MVP adayı olan Victor Wembenyama'nın 42 dakika süre aldığı ve 22 sayı, 7 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadığı karşılaşmada, Spurs adına 7 oyunjcu çift haneli skor katkısı verdi.



Julian Champagnie 20 sayı, 6 ribaund, 1 asist,

Stephon Castle 16 sayı, 6 ribaund, 6 asist,

De'Aaron Fox 15 sayı, 5 asist,

Dylan Harper 12 sayı, 7 ribaund, 3 asistle galibiyette öne çıkan oyuncular oldu.

Son şampiyon veda etti...



Büyük hayal kırıklığı yaşayan Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander'ın 35 sayı, 4 ribaund, 9 asist, 3 yop çalmalık performansı yeterli olmadı.

Pota altında Wembenyama karşısında ezilen Chet Holmgren karşılaşmayı 4 sayı, 4 ribauntla tamamladı.

4 Haziran'da start alacak olan Spurs-Knicks final serisinde ev sahibi avantajı Spurs'ta bulunuyor.