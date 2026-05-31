A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hayalperest ve çok büyük hedefleri olan bir insan olduğunu belirterek, "Her seferinde zaman adım adım ilerlemek isteyen bir insanım. Hedefimiz en iyi şekilde gruptan çıkmak, Ondan sonra da adım adım ilerlemek." ifadelerini kullandı.

FIFA Dünya Kupası hazırlık kapsamında yarın Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

"Maalesef bazı kararlar vermek zorunda kalacağız"

Bu haftayı yoğun geçirdiklerini söyleyen Montella, "Çok da keyifli bir hafta oldu. Kerem ile alakalı ufak bir korku yaşadık. Şu an normale döndü. Antrenmanlara da başlayabilir, kendisiyle alakalı acele etmek istemiyorum. Riske girmek istemiyoruz.

Mustafa da var, onun da durumunu takip ediyoruz. Arda’yı da çok iyi gördüm. Gayet iyi durumda. Hiçbir şekilde acele etmeden, riske girmek istemiyoruz. Herkesi çok iyi gördüm, çok motive gördüm. Herkes Dünya Kupası’na gitmek istiyor. Bazı arkadaşlarımız bizimle olmayacak. Çok büyük bir sorumluluk. Benim için zor bir gün olacak. Futbol bu, maalesef bazı kararlar vermek zorunda kalacağız." şeklinde konuştu.

"İleride karşılaşacağımız rakiplerimize göre kararlar alıyoruz"

Her ülkenin farklı futbol kültürüne sahip olduğunu aktaran İtalyan teknik adam, "Hazırlık maçı olarak Kuzey Makedonya’yı seçtik. Avustralya’ya çok benzer futbol oynadıklarını tespit etmiştik. İkinci maç Venezuela, Güney Amerika takımı, farklı bir kültür. 10 yıldır Güney Amerikalı bir rakiple oynamamışız. Bu tarz seçimleri yaparken, ileride karşılaşacağımız rakiplerimize göre kararlar alıyoruz." dedi.