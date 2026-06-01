Son Mühür - Galatasaray’da yeni sezon yapılanması netleşmeye başlarken, teknik direktör Okan Buruk’un sol bek pozisyonunda Ismail Jakobs ile Eren Elmalı ikilisini kadroda tutmak istemesi, Kazımcan Karataş için ayrılık ihtimalini gündeme getirdi.

Buruk takımda kalmalarını istedi

Galatasaray’nda üst üste gelen dördüncü şampiyonluğun ardından yeni sezon kadro planlaması hız kazandı. Sarı-kırmızılı teknik ekibin sol bekte Ismail Jakobs ve Eren Elmalı performansından memnun olduğu öğrenilirken, teknik direktör Okan Buruk’un da iki oyuncunun takımda kalması yönünde yönetime rapor sunduğu belirtildi.

Karataş'ın şansı azaldı

Galatasaray yönetiminin sol bekte mevcut kadroyu koruma yönündeki planı, Kazımcan Karataş’ın geleceğini de etkiledi. Sezonun ikinci bölümünü RAMS Başakşehir’de kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki oyuncunun, daha fazla süre alabileceği bir takımda forma giymek için yeniden ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

Başakşehir'den olumlu yanıt

RAMS Başakşehir’ün, kiralık olarak forma giyen Kazımcan Karataş’ı kadroda tutmak istediği iddia edildi. İstanbul temsilcisinin genç sol bek için Galatasaray ile masaya oturabileceği belirtilirken, sarı-kırmızılı yönetimin ise Bertuğ Yıldırım transferinde Kazımcan’ı takas seçeneği olarak değerlendirdiği öne sürüldü.

Samsun da devrede

Samsunspor’un da Kazımcan Karataş ile ilgilenen ekipler arasında yer aldığı belirtildi. Karadeniz temsilcisinin genç oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer sürecinde devreye girebileceği ifade ediliyor.

Performansı

Kazımcan Karataş, geride kalan sezonda hem Galatasaray hem de RAMS Başakşehir formasıyla toplam 24 karşılaşmada görev yaptı. 23 yaşındaki sol bek, bu süreçte 4 asistlik katkı vermeyi başardı.