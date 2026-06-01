Hüseyin Demir/Son Mühür Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen 3x3 basketbol etaplarında büyük heyecan sona erdi. Her etabın şampiyon takımları Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde kozlarını paylaştı. Final etabı nefesleri keserken İzmir takımı Yasemin HUSTLE Sasso Fried Chicken, Türkiye üçüncüsü oldu. İzmir’e üçüncülük ile geri dönen takım kaptanı Ali Duran, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Duran, 3x3 basketbolunun gelişimini, turnuvadaki performansını, hemşehrisi Alperen Şengün ile olan iletişimini ve tüm merak edilenleri bizimle paylaştı.

“Tüm kalbimle inanıyorum”

Başarılı bir turnuvayı geride bıraktıklarını belirten Yasemin HUSTLE Sasso Fried Chicken takımının kaptanı Ali Duran, “İzmir etabında zorlu ve sert maçlar geçirdik özellikle final de yıllardır Türkiyeyi domine eden Kıvanç Dinler’in takımına karşı kazanmamız bu şampiyonluğu daha görkemli kıldı. Öncelikle takımımdan başlamak istiyorum bütün herkes elinden gelenin en iyisini sahaya koydu.Bireysel olarak konuşmam gerekirse iyi bir turnuva geçirdim ama daha iyisi de olacağına tüm kalbimle inanıyorum” diye konuştu.

“Alperen ile gurur duyuyoruz”

Milli gururumuz Alperen Şengün ile turnuvadaki diyaloğunu ve iletişimini anlatan Kaptan Duran, “Sokaklarımızda gelişime ve spora aç çok fazla genç var ve doğru yatırımlarla onları kazanmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Maalesef İzmir de yeteri kadar turnuva olmuyor. Bu konu İzmir eskiye kıyasla gerilediği düşüncesindeyim. Kendisi ile basketbol dışında bir ortak noktamız daha var Giresunlu olmamız. Onun için ekstra bir sevgim olan bir oyuncu ama gördüğümde de bir heyecanlanma durumundan ziyade gurur hissi oluştu” şeklinde konuştu.

“Sokak basketbolunun dinamikleri farklı”

Basketbolcu Duran, “Sokak basketbolunun salondan farklı bir dinamiği ve oyun stili var. Daha sert ve tempo seviyesi farklı genel de salondan gelen arkadaşlarımız bu sertliğe uyum sağlayamıyor ve sokağın kendine ait bir ruhunun olduğunu düşünüyorum ve bunu sahaya daha özgür bir şekilde yansıttığım için sokak basketbolunu daha çok seviyorum. Bu spora aşık bir insan olduğum için bir şekilde zaman yaratabiliyorum. Ben sadece yaptığım şeyler de her zaman elinden geleni sonuna kadar veren birisiyim kariyerimin yönelimi de önümde ki tekliflere göre şekillenecek” dedi.

“Kendiniz olun”

Basketbola ve yaşamada dair görüşlerini aktaran Duran, “ Elbette ay- yıldızlı formayı bir gün gururla taşıyacağımı biliyorum ve bu yönde inancım tam… Günümüzde bu tarz organizasyonların olması çok elzem bir durum belki göz ardı edilip küçük bir şey gibi görülse de bunlar çok keyifli hafta sonu etkinlikleri ve sosyalleşme alanları oluyor. Kendiniz olun ve hayatta keyif almayı sevdiğiniz şeyleri yapın ve sizin hayatınızı bir gün yaşamamış insanların yorumlarını hayat sinemanızdan uzak tutun. Sponsorumuz Sasso Fried Chicken'a Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.