One UI 8.5 güncellemesini alamayacak modellerin başında 2022 ve öncesinde çıkan birçok popüler telefon ve tablet geliyor. Bu cihazlar Android 16 tabanlı olmasına rağmen yeni arayüz paketinin dışında kaldı.

One UI 8.5 hangi Galaxy modellerine gelmeyecek?

Samsung'un açıklamaları ve sızan test verileri, destek havuzunun belirgin biçimde daraldığını gösteriyor. Listenin başında Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra üçlüsü yer alıyor. Bunlara Galaxy S21 FE ile orta segmentin sevilen isimleri A73, A53 ve A33 de ekleniyor. Katlanabilir tarafta ise Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4, tablet cephesinde de Galaxy Tab S8 serisi yeni yazılımdan faydalanamayacak. Özellikle amiral gemisi sahipleri için bu durum ciddi bir hayal kırıklığı yarattı.

One UI 8.5 neden eski cihazlara gelmiyor?

Kullanıcılar cihazlarının zaten Android 16 çalıştırması nedeniyle güncellemeyi beklerken Samsung farklı bir yol izledi. Şirket, One UI 8.5'i Android 16'nın daha gelişmiş QPR2 dalı üzerine kurdu. Bu yapı, eski donanımların kaldıramayacağı yeni API'ler ve derinlemesine kod değişiklikleri içeriyor. Dolayısıyla aynı Android sürümünü çalıştırmak, yeni arayüzü almaya yetmiyor. Uyumluluk sorunlarının önüne geçmek isteyen Samsung da bu modelleri kapsam dışında bırakmayı seçti.

Galaxy S22 serisi için destek tamamen bitti mi?

Bu karar, Samsung'un cihazlara verdiği yazılım sözüyle de örtüşüyor. Galaxy S22 serisi, Android 12 ile çıktığında dört büyük sürüm yükseltmesi taahhüdü almıştı; Android 16 da bu serinin son durağı oldu. Şirket, işletim sistemi aynı kalsa bile arayüzün sonraki geliştirmelerini eski donanımlara taşımak zorunda olmadığını belirtiyor. Bundan sonra bu cihazlara büyük arayüz yenilikleri değil, yalnızca güvenlik yamaları gelecek.