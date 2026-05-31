Play-off finallerini başarıyla geçerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Ay-Yıldızlılar, hazırlık döneminin en ciddi sınavlarından birini veriyor. Büyük turnuva öncesinde ideal kadro uyumunu yakalamak ve takımın fiziksel direncini artırmak isteyen teknik heyet, bu karşılaşmayı bir dönüm noktası olarak görüyor. Futbolseverler ise millilerin yeşil sahadaki performansını ekran başından takip etmek için "Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta?" ve "Milli maç şifresiz hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Geçmiş turnuvalarda sürpriz sonuçlara imza atan zorlu bir rakip karşısında alınacak olan sonuç, Dünya Kupası motivasyonunun temelini atacak. İşte Türkiye Kuzey Makedonya maçına dair tüm merak edilenler...

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası yolundaki ilk hazırlık mücadelesi için bekleyiş sona eriyor. A Milli Takımımız ile Kuzey Makedonya'yı karşı karşıya getirecek olan dostluk müsabakası, 1 Haziran Pazartesi akşamı oynanıyor. Futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek olan bu zorlu karşılaşma, Chobani Stadyumu'nun ev sahipliğinde saat 20.30'da başlıyor.

MİLLİ MAÇ ŞİFRESİZ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ay-Yıldızlı ekibin sahaya yansıtacağı performansı yakından takip etmek isteyen sporseverler için yayın bilgileri de netleşti. Millilerin Kuzey Makedonya karşısındaki bu kritik sınavı, pazartesi akşamı saat 20.30'dan itibaren ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

A Milli Takımımız, son olarak mart ayında oynanan Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup ederek büyük bir başarı elde etti. Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle gelen bu kritik galibiyet, millilere Dünya Kupası yolunu açtı. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu gibi yıldız oyuncuların saha içindeki ahengi, Dünya Kupası öncesinde teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

HAZIRLIK MAÇINDA RAKİP KUZEY MAKEDONYA NASIL BİR TAKIM?

Avrupa futbolunda son yılların en dikkat çeken ekiplerinden biri olan Kuzey Makedonya, "dev katili" unvanıyla tanınıyor. Geçmiş organizasyonlarda İtalya ve Almanya gibi dünya devlerine karşı elde ettikleri sürpriz galibiyetlerle hafızalara kazınan ekip, disiplinli yapısı ve yüksek fizik gücüyle öne çıkıyor. İkili mücadelelerde geri adım atmayan ve geçiş hücumlarını son derece etkili kullanan Kuzey Makedonya, Dünya Kupası'ndaki zorlu rakiplerimizin oyun şablonunu analiz etmek için millilerimize mükemmel bir test imkanı sunacak.