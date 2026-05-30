UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal karşı karşıya geldi. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunun final karşılaşması, futbolseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede normal süre ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanırken, şampiyon penaltı atışları sonucunda belli oldu.

Finalde karşılıklı goller!

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren iki ekip de kontrollü bir oyun sergiledi. Arsenal, Havertz’in kaydettiği golle öne geçerek ateşi yaktı. PSG ise yıldız oyuncusu Dembele’nin golüyle skora denge getirdi.

Uzatmalarda skor aynı!

Uzatma bölümlerinde iki takım da mücadeleye devam etti.

Penaltılarda büyük dram!

Seri penaltı atışlarında heyecan tavan yaptı. Her iki takım da ilk bölümlerde birer penaltı atışından faydalanamadı. Kritik anların yaşandığı seride PSG oyuncuları baskıya rağmen hata yapmazken, Arsenal adına topun başına geçen Gabriel son penaltıda topu dışarı attı.

Gabriel’in penaltı vuruşunda top auta giderken, PSG cephesi büyük sevinç yaşadı. Fransız temsilcisi, penaltılar sonunda rakibini mağlup ederek Avrupa’nın en büyüğü olan taraf oldu.