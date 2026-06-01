Yeni Dell XPS 13, 699 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak; öğrenciler ise cihaza 599 dolara ulaşabilecek. Bu fiyatlama, modeli aynı segmentteki Acer Swift Air 14 ve MacBook Neo gibi uygun maliyetli rakiplerle aynı kulvara taşıyor.

Yeni Dell XPS 13 ne kadar ince ve hafif?

Cihaz 12,7 mm kalınlığı ve yalnızca 1 kilogram ağırlığıyla, markanın güncel en ince ve en hafif XPS dizüstüsü konumunda. Alüminyum gövdesiyle hem dayanıklı hem de premium bir his veriyor. Bu boyutlar, çantada taşımaktan ders ya da iş ortamında kullanmaya kadar her senaryoda rahatlık vadediyor. İnce kasaya rağmen ekran ve donanım tarafından ödün verilmemiş.

Yeni Dell XPS 13'ün performansı ve ekranı nasıl?

Modelin gücünü Intel'in yeni Panther Lake işlemcileri sağlıyor; başlangıç seviyesi Intel Core 5 320 ile geliyor. Bellek tarafında standart sürüm 8 GB RAM sunarken, en üst yapılandırmada bu rakam 32 GB'a kadar yükseliyor. 13,5 inçlik ekran 2560×1600 piksel çözünürlük, 30-120 Hz arasında değişen yenileme hızı ve 500 nit parlaklık sağlıyor. Değişken yenileme hızı sayesinde hem akıcı bir kaydırma deneyimi yaşanıyor hem de gerektiğinde enerji tasarrufu yapılıyor. Böylece hem keyifli bir kullanım hem de net bir görüntü mümkün oluyor.

Yeni Dell XPS 13 ne zaman satışa çıkacak?

Üretici, video oynatmada 17 saate yaklaşan bir batarya ömrü açıkladı; bu da gün boyu prize ihtiyaç duymadan çalışmaya imkan tanıyor. Cihaz önümüzdeki ay raflardaki yerini alacak. Uygun fiyatı, ince tasarımı ve uzun pil ömrüyle yeni XPS 13'ün özellikle öğrenciler ve mobil çalışanlar arasında yoğun talep görmesi bekleniyor.