WhatsApp'ın Mac için geliştirdiği Liquid Glass arayüzü, macOS 26 Tahoe ile tam uyumlu ve daha modern bir görünüm hedefliyor. Bu yenilik, uygulamanın iPhone, iPad ve Mac arasında ortak bir tasarım dili kurma planının parçası olarak ilerliyor.

WhatsApp Liquid Glass tasarımı hangi cihazlara geliyor?

Şirketin iOS tarafında uygulamaya başladığı Liquid Glass dili, şeffaf efektleri ve yumuşak hatlarıyla öne çıkıyor. Aynı kod altyapısını paylaşan iPad ve Mac sürümleri için de benzer bir dönüşüm yürütülüyor. WhatsApp şimdiye kadar masaüstü ve tablet uygulamalarında eski tasarımı korumuştu; bu da iPhone kullanıcılarıyla diğer cihazlardakiler arasında gözle görülür bir tutarsızlığa yol açıyordu. Yeni güncellemeyle birlikte tüm Apple cihazlarında aynı görsel dilin benimsenmesi planlanıyor.

WhatsApp Mac arayüzünde neler değişiyor?

Değişiklik sadece görselle sınırlı değil; işlevsel düzenlemeler de yolda. Mevcut yan menü yalnızca simgelerden oluştuğu için zaman zaman kafa karıştırabiliyor. Yeni sürümde simgelerin yanına metin etiketleri ekleniyor, böylece daha açıklayıcı bir yapı sunuluyor. Sohbet çubuğu ve ek menüler de Liquid Glass çizgilerine uygun şekilde yeniden tasarlanıyor. Bu sayede kullanıcıların uygulama içinde daha hızlı gezinmesi amaçlanıyor.

WhatsApp Mac'te gizlilik nasıl güçleniyor?

Tasarımın yanında gizlilik tarafı da yukarı çekiliyor. Şu an doğrudan sohbet listesinde görünen kilitli sohbetler, iPhone'daki gibi ayrı ve korumalı bir bölüme taşınıyor. Bu alana erişim kimlik doğrulamasıyla sınırlanacak, böylece Mac kullanıcıları için de daha güvenli bir ortam oluşacak. Liquid Glass arayüzü henüz genel kullanıma açılmadı ve testler titizlikle sürüyor. Geliştirme tamamlandığında yeni tasarım, belirli kullanıcı gruplarına kademeli biçimde sunulacak. Kullanıcılar bu birleşik deneyime kavuşmak için önümüzdeki güncellemeleri bekliyor.