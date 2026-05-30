Süper Lig'de Avrupa biletini kıl payı kaçıran Göztepe, teselliyi ve geleceği altyapısında arıyor. Sarı-kırmızılı camianın gözü kulağı şimdi U19 takımında. Genç kalpler, kulübün yarım kalan Avrupa rüyasını gerçeğe dönüştürmek için sahaya çıkıyor. U19 Gelişim Ligi’nde fırtına gibi esen Göztepe, UEFA Gençlik Ligi Play-Off finalinde yarın Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.

Bursa Minareli Çavuş Spor Tesisleri’nin ev sahipliği yapacağı bu dev randevuda ilk düdük saat 16.00’da çalacak. Kazanan, Avrupa devlerinin yer aldığı elitler ligine adını yazdıracak.

Penaltılar devrede

Bu maçın telafisi yok. Karşılaşma tek maç eleme usulüne göre oynanacak. 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa, takımların fiziksel ve zihinsel dayanıklılığını sınayacak uzatma dakikaları başlayacak. Orada da düğüm çözülmezse, Avrupa vizesinin sahibini seri penaltı atışları belirleyecek. Nefesler şimdiden tutuldu.

Lig maratonunu Trabzonspor 69 puanla zirvede tamamlarken, Göztepe 65 puanla hemen arkasında ikinci sırayı aldı. Finale giden yol da en az lig kadar çetrefilliydi. Trabzonspor, lig şampiyonu Manisa FK’yı saf dışı bırakarak buraya geldi. Göztepe ise Arnavutköy Belediyespor engeline takılmadı.

Rakamlar ve geçmiş, sahadaki mücadelenin ne kadar çetin geçeceğini doğruluyor. İki takım arasında bu sezon ligde oynanan maçlarda denge bir an bile bozulmadı; İzmir’deki randevudan gol sesi çıkmazken, Trabzon’daki rövanş 2-2’lik dramatik bir skorla noktalandı.

"Artık hayal değil hedef zamanı"

Karadeniz ekibi hafife alınacak bir rakip değil. Son üç sezonun şampiyonu unvanıyla sahaya çıkacaklar. Üstelik geçen sezon UEFA Gençlik Ligi’nde finale kadar yürüyüp; Atalanta, Inter, Juventus ve Salzburg gibi futbol fabrikalarını eleyerek Barcelona’nın karşısına dikildiler.

Göztepe U19 Teknik Direktörü Benjamin Fuchs da bu gücün farkında. Zorlu bir doksan dakikanın kendilerini beklediğini belirten genç çalıştırıcı, camianın beklentisini omuzlarında hissediyor. Fuchs, planlarını şu sözlerle özetledi:

"Bizim büyük hayallerimiz vardı ve ligi iyi bir yerde bitirerek Avrupa kapısını aralamayı başardık. Şimdi ise durum farklı. Artık bir hayalimiz yok, net bir hedefimiz var: Göztepe’yi Avrupa’ya götürmek."

İki isimle yollar resmen ayrıldı

Gençler Avrupa kapısını zorlarken, A takımda da yeni sezonun kadro mühendisliği için düğmeye basıldı. Yönetim, sözleşmeleri sona eren kaleci Ekrem Kılıçarslan ve Bulgar orta saha oyuncusu Filip Krastev ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu. Kulüp, her iki oyuncu için de teşekkür mesajı yayınladı.

Göztepe’de kulübeye hapsolan 28 yaşındaki kaleci Ekrem, geride kalan sezonda bir dakika bile süre alamadı. Büyük umutlarla gelen Krastev’in hikayesi ise şanssız bitti. Ara transferde Beşiktaş’a giden Olaitan’ın boşluğunu doldurması için transfer edilen 10 numara, sadece 10 maça çıkabildi. Yaşadığı ağır aşil tendonu sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Bulgar oyuncu, İzmir macerasına erken nokta koymak zorunda kaldı.

