Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediyesi, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü ve eşit bireyler olarak yer alması adına dev bir adıma daha imza attı. Kentte uzun süredir başarıyla uygulanan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) için iş birliği protokolü yenilendi. Kadınların hak bilincini artırmayı hedefleyen hamle, törenle resmiyete döküldü.

16 haftalık yoğun maraton sertifikayla taçlandı

Protokol imza töreni, aynı zamanda büyük bir heyecana sahne oldu. Haftada bir gün bir araya gelerek tam 16 hafta boyunca süren interaktif ve zorlu eğitim maratonunu başarıyla tamamlayan 8 kadın, sertifikalarına kavuştu. Kadınlar, başarı belgelerini Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, KİHEP Koordinatörü Duygu Dokuz ve Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı’nın elinden aldı. Gurur dolu anlar yaşandı.

Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde görev yapan sosyolog Sera Köroğlu’nun yönetimindeki eğitimler, adeta bir akademi titizliğiyle yürütüldü. Katılımcılar; yasal haklardan toplumsal cinsiyet eşitliğine, şiddetle mücadele yöntemlerinden çocuk ve ekonomik haklara kadar hayati öneme sahip pek çok konuyu masaya yatırdı. Sadece teorik derslerle yetinilmedi; düzenlenen atölye çalışmaları ve grup paylaşımlarıyla kadınların hak bilinci pratik uygulamalarla pekiştirildi.

"Karşıyaka toplumsal eşitliğin örnek kenti olacak"

İmza töreninde konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kadın odaklı projelere verdikleri önceliğin altını çizdi. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ile ortaklığı sürdürmekten mutluluk duyduklarını belirten Ünsal, kararlılık mesajı verdi.

Karşıyaka'yı eşitliğin kalesi yapmak istediklerini vurgulayan Başkan Ünsal, şunları söyledi:

"Kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın her alanında haklarının bilincinde, güçlü bireyler olarak var olması bizim en büyük önceliğimiz. Yenilediğimiz bu protokol, hak temelli çalışmalarımızı çok daha ileriye taşıma kararlılığımızın net bir kanıtıdır. Sertifika alan tüm kadınları yürekten kutluyorum. Karşıyaka’yı toplumsal eşitliğin örnek kenti haline getirmek için adımlarımızı atmaya devam edeceğiz."

Belediye, yenilenen bu imzayla birlikte ilçede yeni eğitim grupları açarak daha fazla kadına ulaşmayı hedefliyor. Farkındalık dalgası katlanarak büyüyecek.

