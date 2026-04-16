Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür ekranlarında önceki gün yayınlanan Tunç Erciyas'ın sunduğu Sıcak Bakış programına konuk olan Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şube Başkanı Levent Ertekin İzmir'de kitap fuarında yer alamadıklarını belirtmişti.

Son Mühür yazdı İZFAŞ harekete geçti

Son Mühür'de yayınlanan "Türkiye Yazarlar Birliği neden fuara katılamadı?" haberinin ardından ise yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şube Başkanı Levent Ertekin fuarda yer alacaklarının müjdesini verdi. Ertekin,"İZFAŞ'ın genel müdürü aradı. Bu konu ile ilgilendiklerini ve gerekeni yaparak orada bir yer tahsisin yapılabileceğini ve arkadaşlara talimat verildiğini ve bana geri dönüş yapılacağını bildirdiler. Tabii bu diyalog açısından güzel bir yaklaşım. Teşekkür ediyoruz Son Mühür'ün sağladığı bu diyalogdan dolayı. Basın ne kadar önemli onu da görmüş olduk. Tabii yapılan bir hatadan geri dönmek bir fazilettir. Biz tabii bu konuda Son Mühür'e ve İZFAŞ'a teşekkür ederiz fuar açılmadan yapılan küçük bir yanlışlığı düzelttikleri için.

İzmir açısından önemli. İzmir diyaloglara açık bir şehir. Demokrasiye, çok sesliliğe burada yer verilmesi güzel bir yaklaşım. Teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şube Başkanı Levent Ertekin geçtiğimiz gün katıldığı programda yaptığı konuşmasında İzmir Kitap Fuar'ında bu yıl yer edinemediklerini ve bu durumdan memnun olmadıklarını dile getirerek;

"İzmir Kitap Fuarı dediğimiz fuar TÜYAP'tan İZBB İZFAŞ'a geçti parner bir kuruluşla. Bugüne kadar yapılan fuarların tamamında biz yer aldık. Prosüdür şudur; Bir fuar kapsamı var. Bu kapsam içinde kitap, gazete yayıncılığı, süreli ve süresiz yayıncılık, sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları ve sahafların yer aldığı bir sistem. Bu sistemde Ocak ve Şubat aylarından başlayarak müraacatları alıyorlar. Müraacatalar online üzerinden alınıyor. Değerlendirme yapılıyor ve ilgili birimlere duyurular yapılıyor. Bugüne kadar biz çevrimiçi bir şekilde yaptık ve bir sorunla karşılaşmadık ancak bu dönemde 22 Şubat'ta müraacatımızı yaptık. Sistemin bize geri dönüş yapması gerekiyordu. Dönüş olmayınca ilgili birimdeki bir arkadaşı arayıp sordum ve bana şu cevabı verdi: 'Biz müraacatları değerlendirdik, sıralamaya aldık. Sıralamanın dışında kaldınız.' demişti.