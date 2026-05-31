İzmir'in Bayındır ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın mahallede paniği de beraberinde getirdi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken binanın bir bölümünün yola doğru çökmesi üzerine bölgede geniş güvenlik önlemlerini de aldı.

Vatandaşlar fark etti!

Bayındır'daki yangın, Yenice Mahallesi Toklu Sivri Sokak’ta saat 17.15 sıralarında gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde kullanılmayan metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Alevlerin yayılması önlendi!

Kısa sürede ekipler bölgeye ulaşırken, yangına anında müdahale edilerek alevlerin çevrede bulunan diğer yapılara sıçramasının önüne geçildi. Yangın söndürme çalışmalarına Bayındır Belediyesi ekipleri de katıldı.

Yoğun çalışmalar neticesinde kontrol altına alınan yangın tamamen söndürülürken, ekipler bölgede uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Binanın bir bölümü çöktü!

Yangının söndürülmesinin ardından ekiplerin soğutma çalışması yaptığı esnada metruk yapının bir kısmında yola doğru çökme meydana geldi.