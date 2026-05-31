Göztepe U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi Play-Off Finali’nde Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede İzmir temsilcisi rakibini 3-1 mağlup ederek Avrupa biletini kapan taraf oldu. Minareli Çavuş Spor Tesisleri’nde oynanan mücadelede Göztepe maça etkili başlayan taraf oldu. Henüz 4. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Yusuf Ali Şahin, hata yapmayarak takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. Bordo-mavili ekip aradığı golü 16. dakikada buldu. Kullanılan köşe vuruşunda yapılan kafa vuruşu direkten dönerken, dönen topu iyi takip eden Taha Emre İnce düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi ve skora denge getirdi.

Karşılaşmanın ikinci devresinde oyunun kontrolünü Göztepe ele geçirirken, hücumdaki etkili performansıyla üstünlüğü yeniden yakalayan taraf oldu. İzmir temsilcisi 49. dakikada Balladom’un kaydettiği golle skoru 2-1'e getirdi. Golden sonra moral toplayan Göztepe, ataklarını devam ettirdi. Dakikalar 67’yi gösterdiğinde bir kez daha sahneye çıkan Balladom, kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü kaydetti ve farkı ikiye çıkaran isim oldu. Bu sonuçla birlikte Avrupa vizesinin sahibi oldu.

Başdaş'tan tebrik paylaşımı!

Göztepe U19 takımının bu başarısı İzmir kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş da bu başarıya kayıtsız kalmadı. Başdaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Göztepe Avrupa’da, geleceği çok parlak! Altyapıdan yetişen gençlerimizin Avrupa sahnesinde boy göstermesi, Göztepe’nin geleceğinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Gençlerimize güveniyoruz; Göztepe’nin yarınları emin ellerde.

Gurur duyuyoruz. Göztepe Avrupa’da!" ifadelerini kullandı.