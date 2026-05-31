Göztepe U19 takımı, olağanüstü bir başarıya imza attı. UEFA Gençlik Ligi Play-Off Finali’nde Trabzonspor ile karşı karşıya gelen sarı kırmızılı İzmir ekibi, büyük heyecana sahne olan mücadelede rakibini 3-1 mağlup ederek Avrupa biletini kapan taraf oldu. Minareli Çavuş Spor Tesisleri’nde oynanan mücadelede Göztepe maça etkili başladı. Henüz 4. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Yusuf Ali Şirin, takımını 1-0 öne geçirdi. Bordo-mavili ekip aradığı golü 16. dakikada buldu.

Karşılaşmanın ikinci devresinde oyunun kontrolünü Göztepe sağlarken, hücumdaki etkili performansıyla üstünlüğü yeniden yakaladı. İzmir ekibi 49. dakikada Gouhon’un kaydettiği golle skoru 2-1 yaptı. Golden sonra moral toplayan Göztepe, ataklarını sürdürdü. Dakikalar 67’yi gösterdiğinde bir kez daha sahneye çıkan Gouhon, kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü kaydetti ve farkı ikiye çıkaran isim oldu. Bu sonuçla birlikte sarı kırmızılı İzmir ekibi Göztepe, Avrupa vizesinin sahibi oldu.

Başkan Tugay'dan tebrik!

Göztepe U19 takımının bu başarısı İzmir kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da bir tebrik mesajı yayımladı. Başkan Tugay, "Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Göztepe U19 Futbol Takımımızı ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.

Bu önemli başarıyla önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA Gençlik Ligi’nde temsil edecek genç sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.