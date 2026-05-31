Sektörden gelen son sızıntılara göre Samsung Galaxy S27 serisi artan bileşen maliyetlerini düşürmek adına çok yönlü stratejilere yöneliyor. Qualcomm ve şirket içi üretim tesisleri arasında süren bu mücadele, donanım dünyasındaki güç dengelerini de yeniden şekillendiriyor. Şirketin hem performanstan ödün vermemek hem de kâr marjlarını korumak için attığı bu adımlar, teknoloji severler tarafından yakından takip ediliyor.

Samsung Galaxy S27 modellerinde TSMC ve Samsung Foundry rekabeti

Yeni modellerde kullanılacak olan çiplerin üretim süreçleri, dev üreticiler arasındaki teknolojik üstünlük yarışını gözler önüne seriyor. Qualcomm tarafından geliştirilen yeni nesil işlemciler Tayvanlı üretici TSMC tarafından son derece gelişmiş bir mimariyle üretilirken, Güney Koreli dev ise kendi yongalarını kendi tesislerinde şekillendirmeye çalışıyor. Ancak Tayvan merkezli üretimin sağladığı yüksek enerji verimliliği ve stabilite avantajı, rekabette iş ortaklarını daha avantajlı bir konuma taşıyor.

Güney Koreli markanın kendi tesislerindeki üretim bandında verimlilik oranlarının henüz istenen seviyelere ulaşamaması, çip başına düşen maliyeti ciddi oranda artırıyor. Bu durum, firmanın kendi işlemcilerini yeterli adette ve ekonomik biçimde üretmesini zorlaştırarak dışa bağımlılığını körüklüyor. Yüksek üretim maliyetleri sebebiyle de standart modellerde bile Qualcomm imzasını taşıyan donanımların kullanımı daha cazip hale geliyor.

Samsung Galaxy S27 serisinde maliyet odaklı radikal tercihler

Qualcomm, bu yıl iş ortaklarına esneklik kazandırmak amacıyla biri standart diğeri ise yüksek performanslı olmak üzere çift işlemci seçeneği hazırlıyor. Yüksek performanslı olan çipin birim fiyatının oldukça yüksek seviyelere tırmanması, üreticiyi tüketici fiyatlarını korumak adına farklı bileşenlerde tasarrufa zorluyor. Marka, bu doğrultuda standart versiyonlarda kendi ürettiği üst seviye ekran panelleri yerine Çinli BOE firmasının nispeten daha uygun fiyatlı çözümlerini kullanmayı düşünüyor.

Ayrıca kendi üreteceği yonga setlerinin paketleme sürecinde de maliyet azaltıcı yöntemler devreye giriyor. Çok pahalı olan gelişmiş paketleme metotları yerine, ısı kontrolünü dengeleyen yan yana donanım dizilimleri üzerinde duruluyor. Bu radikal kararların sonucunda, ailenin tepe modellerinin özel işlemcilerle gelmesi, temel modellerin ise bölgelere göre Exynos ve standart Snapdragon arasında bölüştürülmesi kuvvetli ihtimaller arasında bulunuyor.