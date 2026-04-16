Son Mühür/ Osman Günden- Son günlerde meydana gelen Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde meydana gelen okullara yönelik saldırıların ardından eğitim kurumlarında öğretmenlere ve öğrencilere yönelik artan şiddet olaylarına tepki gösteren Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, yaşananların artık münferit değil, sistematik bir soruna dönüştüğünü söyledi.

"Şiddet sıradanlaştırılmaktadır"

Erdağ yaptığı açıklamada, “Okullarımızda yaşanan şiddet olayları her geçen gün artmakta ve artık sıradanlaştırılmaktadır. Bu kabul edilemez tablo karşısında sessiz kalmak, hem çocuklarımızı hem de onları geleceğe hazırlayan eğitim emekçilerini kaderine terk etmektir” ifadelerini kullanarak yaşananlara tepkisini dile getirdi.

Hem kamu emekçileri hem de birer veli olarak konuştuğunu belirten Erdağ, çocukların güvenli, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda eğitim alma hakkının temel bir hak olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bugün geldiğimiz noktada eğitim kurumları olması gereken güvenli alanlar olmaktan uzaklaşmıştır. Öğretmenlerimiz görevlerini korku altında yapamaz, öğrencilerimiz şiddetin gölgesinde büyüyemez. Bu tabloyu yaratan ihmaller zinciri görmezden gelinemez.”

"Bireysel değil kamusal bir sorumluluktur"

Şiddetin sadece bireysel değil, aynı zamanda kamusal bir sorumluluk olduğunu belirten Erdağ, çalışma yaşamında şiddetin her türlüsüne karşı mücadele çağrısı yaptı:

“Eğitim emekçilerinin yanında olmak, şiddete karşı ortak bir duruş sergilemek ve okulları yeniden güvenli alanlar haline getirmek zorundayız. Bu mücadele yalnızca eğitimcilerin değil, toplumun tamamının sorumluluğudur.”

Bakan Tekin'e istifa çağrısı

Açıklamasının sonunda doğrudan sorumlulara çağrıda bulunan Erdağ, Yusuf Tekin’i istifaya davet ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bu yaşananların siyasi ve idari sorumluluğu vardır. Eğitimde güvenliği sağlayamayan, şiddeti önleyemeyen bir anlayış kabul edilemez. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin derhal istifa etmelidir.”

“Şiddete karşı sessiz kalmayacağız, birlikte mücadele edeceğiz” diyen Erdağ, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Çünkü biliyoruz ki; güvenli okullar, güvenli bir gelecek demektir.”