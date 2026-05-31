İzmir'in Bayındır ilçesinde yer alan zeytinlik alanda çıkan yangın kısa süreli paniği beraberinde getirdi. Demircilik Mahallesi’nde gerçekleşen yangına itfaiye ekipleri hızlı şekilde müdahale gerçekleştirirken, alevler büyümeden kontrol altına alındı.

Dumanlar yükseldi!

Yangın, Bayındır’a bağlı Demircilik Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi intikal etti.

Alevler büyümeden söndürüldü!

Yangına kısa sürede ekipler tarafından müdahale edilirken, alevlerin çevredeki diğer zeytinlik alanlara sıçramaması için yoğun çalışma gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı da ifade edildi.