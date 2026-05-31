Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Dağkızılca Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. CHP İlçe Başkanı İbrahim Özel ile birlikte mahalleye ziyaret gerçekleştiren Demir, vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyerek onların sorunlarına ortak oldu.

Vatandaşların talepleri dinlendi!

Dağkızılca Mahallesi’nde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Demir, bölge halkının beklenti ve ihtiyaçlarını birinci ağızdan dinlemiş oldu. Vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştiren Demir’in özellikle yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.

“Yorgunluğumuzu alıyor”

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Demir, vatandaşlarla kurulan sıcak ilişkinin kendilerine moral verdiğini de sözlerine ekledi.

Demir paylaşımında, “CHP İlçe Başkanımız İbrahim Özel ile birlikte Dağkızılcalı hemşehrilerimizle sohbet edip dertlerini ve taleplerini dinledik. Analarımızın, büyüklerimizin ellerini öpüp hayır dualarını aldık. Bu samimiyet, bu sıcaklık bütün yorgunluğumuzu alıp götürüyor. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.