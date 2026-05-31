Peki bu güncelleme ne getiriyor? Aslında mesele sadece performans değil. Yeni sürüm, telefonu baştan aşağı yapay zekayla iç içe geçiren bir yapı sunuyor. Yani işin merkezinde bu kez yapay zeka var. Görsel tarafta da pek çok değişiklik göze çarpıyor.

ColorOS 16 güncellemesini hangi Oppo modelleri alıyor?

Dağıtım ilk olarak Hindistan'da başladı, sonra yavaş yavaş diğer bölgelere yayıldı. Oppo bu kez listeyi gerçekten geniş tutmuş. Mayıs sonu itibarıyla hem amiral gemisi hem de orta-üst segment cihazlar güncellemeyi almaya başladı. İlk dalgada şu seriler var:

Find X9 serisi

Find X8 serisi

Reno 15 serisi

Reno 14 serisi

Ama bir nokta var. Dağıtım kademeli, yani cihazınız listede olsa bile güncelleme hemen düşmeyebilir. Bölgeye ve cihaz partisine göre bu birkaç gün, bazen birkaç hafta sürebiliyor. Türkiye'deki kullanıcıların da yakında sıraya girmesi bekleniyor. Kontrol etmek isterseniz yol basit: Ayarlar, ardından Sistem ve güncelleme, oradan da Yazılım güncellemesi.

ColorOS 16 hangi yenilikleri getiriyor?

En çok konuşulan kısım tahmin edebileceğiniz gibi yapay zeka. Oppo, yapay zekayı artık basit bir sesli asistan olarak görmüyor; sistemin her köşesine yaymış. Üstelik tek bir model değil, aynı anda birden fazla büyük dil modeli devrede. Bir başka ilginç detay da Apple ekosistemiyle kurulan köprüler. Bunların yanına akıcılık, baştan tasarlanmış arayüz ve daha sıkı güvenlik özelliklerini de eklemek gerek. Tabii unutmadan: bu güncelleme birkaç gigabaytlık, oldukça hacimli bir dosya. O yüzden kurulumdan önce telefonda yeterli yer ve dolu bir batarya olsun. Mümkünse de iyi bir Wi-Fi'ye bağlanın, indirme yarıda kalmasın. Kurulum bittikten sonra ilk birkaç saat pilin biraz daha hızlı erimesi normal; sistem arka planda kendini ayarlıyor çünkü.