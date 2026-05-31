İzmir genelinde çalışmalar hıs kesmeden sürmeye devam ediyor. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bir çalışma hamlesine de Bornova Belediyesi imza attı. Bornova Belediyesi, Mevlana Mahallesi ve Işıkkent’te asfalt ve yol yenileme çalışmalarını sürdürdü. Çalışmaları yerinden takip eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise, sosyal medya hesabı üzerinden çalışmalara dair paylaşımda bulundu.

"Tüm gücümüzle sahadayız!"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan ve çalışmaları yerinden takip eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Mevlana Mahallesi ve Işıkkent’te sürdürdüğümüz asfalt ve yol yenileme çalışmalarıyla sokaklarımızı modernize ediyoruz. Işıkkent genelinde yaklaşık 20 sokakta çalışmalarımız sürüyor.

Bornova’mızın her bölgesine eşit, kaliteli ve kesintisiz hizmet götürmek için tüm gücümüzle sahadayız." ifadelerini kullandı.