Eski Apple tasarımcısı Jony Ive ortaklığıyla şekillendirilen Ferrari Luce, alışılmışın dışındaki çizgileriyle sadık hayran kitlesini adeta şoka uğrattı. Görünümü elektrikli süpürgelere veya bilgisayar farelerine benzetilen süper otomobil, internet ortamında alay konusu olmaktan kaçamadı. Altı yüz kırk bin dolarlık dudak uçuklatan fiyat etiketine rağmen estetik kaygıların gölgesinde kalan araç, markanın borsadaki hisselerinde de geçici bir sarsıntı yarattı.

Ferrari Luce sıradışı hatları ve Apple iş birliğinin detayları

Geleneksel spor otomobil silüetini bir kenara bırakan araç, markanın tarihindeki en uzun model olarak kayıtlara geçiyor. Beş kişilik oturma kapasitesi sunan bu ilk elektrikli araç, alçak duruşuyla neredeyse lüks bir hatchback modelini andırıyor. Şirket, agresif çizgileri tamamen yok ederek rüzgar direncini en aza indiren, yuvarlatılmış ve son derece sade bir aerodinamik gövde yapısını benimsiyor.

Fiziksel gövdenin üzerinde yükselen karanlık cam tavan ünitesi, kalın alüminyum panellerden oluşan ana şasinin içine yerleştirilmiş gibi duruyor. Ön kısımda ise klasik motor ızgarası yerine rüzgarı yönlendiren özel bir kanal sistemi kullanılıyor. Dış tasarımdaki bu boşluk hissi ve kimliksiz yapı, bazı endüstri uzmanları tarafından yapay zekayla üretilmiş sıradan bir görsel tasarıma benzetilerek eleştiriliyor.

Çin pazarı odaklı strateji ve iç mekanın özellikleri

İtalyan devinin bu sıra dışı estetik yöneliminin arkasında, elektrikli araçların ana vatanı haline gelen Çin pazarında büyüme arzusu yatıyor. Çinli alıcıların geniş cam yüzeylere ve minimalist detaylara duyduğu ilgi, üreticiyi geleneksel Avrupa tarzından uzaklaştırarak Asya trendlerine ayak uydurmaya zorluyor. Bu radikal dönüşüm, geçmiş yıllarda benzer bir grille büyüterek Çin pazarına yönelen diğer Avrupalı üreticilerin stratejilerini akıllara getiriyor.

Dış tasarımın aksine, aracın iç mekanı hem dijital ekranları hem de analog kumandaları birleştiren yapısıyla beğeni topluyor. Ancak uzmanlar, bu sade kabin dilinin yarım milyon dolarlık bir süper araba yerine Fiat 500 gibi küçük şehir araçlarına daha çok yakışacağını savunuyor. Tartışmalar sürerken, dört motordan güç alan ve bin otuz beş beygir güç üreten bu elektrikli dev, markanın geleceğine yön vermeyi sürdürüyor.