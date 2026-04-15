Türkiye Yazarlar Birliği neden fuara katılamadı?

Son Mühür Tv'de yayımlanan Tunç Erciyas ile Sıcak Bakış programının bu haftaki konuğu Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şube Başkanı Levent Ertekin oldu. 17 Nisan Cuma günü başlayacak kitap fuarın ve çocukların kitap okuma alışkanlıkarı hakkında konuşulan programda Başkan Ertekin, "Çocukların kitaba yönlendirilmesine güzel 2 örnek var. Birinci örnek okçulukla ilgili. Çocuklarla Gazi Umur Bey hakkında bir çalışma yaptık. Önce o kitabı okudular. Sonra o kitaptan kendisine sorular sorduk. Bir kızımız 'Ben okumayı sevmiyorum' dedi.

Biraz sohbet ettikten sonra spora ve Fenerbahçe'ye çok yatkın olduğunu gördüm. Fenerbahçe Cumhuriyeti'ni getirsem okur musun diye sorduğumda okuyacağını söyledi. İlgi alanları çok önemli. İkinci bir örnek ise geçen sene bir söyleşiye gitmiştim. Bir tane çocuk kitabı aldı, koridorda betonun üstüne oturdu. Kitabı yaklaşık yarım saatte bitirdi.

Sonra geldi ve başka kitabım olup olmadığını sordu. O çocuğun ilgi alanına temas etmişiz. Çocuklarımızın kitap okumama gibi bir şey olduğuna inanmıyorum. İlginizi çeken bir şey olursa merakla takip ediyorsunuz. Çocuğun dünyasına girmek çok farklı. Çok saf bir dünya o. Bir yazarın imzalamış olduğu kitap çocuk için çok anlamlı ve değerli bir hal alıyor."

"Kültür desteklenmesi gereken bir alandır"

"Kitap fuarları bir şehrin hareketli olduğu özel günlerdir. Yazarları görüp sohbet ediyorsunuz, fotoğraf çekiliyorsunuz. Havalar güzel bir haftasonu pikniğe gitmek yerine aileler çocuklarını kitap fuarına götürsün. Dijital ortamdan da uzaklaştırmış oluyoruz çocukları. İzmir bu açıdan şanslı, yılda iki kez oluyor kitap fuarı. Kültür desteklenmesi gereken bir alandır. Bu alanda yapılan destekler ülkenin geleceği açısından da çok etkili. Kitapla daha çok ilgili olunması biraz da ekonomik yapıyla ilgili. Basım yapılırken yüzde 18 KDV, satışta yüzde 1 KDV olması satış açısından güzel ancak basımı zorluyor."

"Yerel yönetimin işi sadece Tarkan'ı getirmek değil"

"Ömer Seyfettin hayattayken kimse onu tanıyıp bilmiyordu. Öldükten sonra böyle bir yazar varmış deniliyor ama bugün sosyal medyanın marifetiyle gerçekten yazar olmayan yapay zekayla yapılmış birçok eser zirve yapıyor. Öte yandan dirsek çürütmüş bir edebiyatçının kitabı 1 ya da 2 satılıyor.

Burada yerel yönetimlere iş düşüyor.Yerelde yazı yazan bu tip yazarları keşfedip çok da okunmayan kitaplarını alıp kütüphanelere, okullara verip teşvik etmeli. Yerel yönetimin işi Tarkan'ı getirmek değil sadece. Bu insanları küstürürsek bu yazıları kim yazacak." dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği neden fuara katılamadı?

İzmir Kitap Fuar'ında bu yıl yer edinemediklerini ve bu durumdan memnun olmadıklarını dile getiren Ertekin; "İzmir Kitap Fuarı dediğimiz fuar TÜYAP'tan İZBB İZFAŞ'a geçti parner bir kuruluşla. Bugüne kadar yapılan fuarların tamamında biz yer aldık. Prosüdür şudur; Bir fuar kapsamı var. Bu kapsam içinde kitap, gazete yayıncılığı, süreli ve süresiz yayıncılık, sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları ve sahafların yer aldığı bir sistem. Bu sistemde Ocak ve Şubat aylarından başlayarak müraacatları alıyorlar. Müraacatalar online üzerinden alınıyor.

Değerlendirme yapılıyor ve ilgili birimlere duyurular yapılıyor. Bugüne kadar biz çevrimiçi bir şekilde yaptık ve bir sorunla karşılaşmadık ancak bu dönemde 22 Şubat'ta müraacatımızı yaptık. Sistemin bize geri dönüş yapması gerekiyordu. Dönüş olmayınca ilgili birimdeki bir arkadaşı arayıp sordum ve bana şu cevabı verdi: 'Biz müraacatları değerlendirdik, sıralamaya aldık. Sıralamanın dışında kaldınız.' dedi. Bizim kamu yararına çalıştığımızı dile getirdim ancak STK'lere yapılan alanda düzenleme yapıldığı ve alanın daraldığını ve bu sebeple sıralamanın dışında kaldığımızı söylediler. Marjinal sıralamaların bile olduğu listede bizim olmamız aklımıza bu sıralamanın ideolojik olup olmadığı sorusunu getirdi. Kültürde ideoloji olmaz. Ben o cevabı veren arkadaşın toyluğuna veriyorum. Bence İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bilse anında müdahale edeceğini düşünüyorum." ifadelerinde bulundu.

