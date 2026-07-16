Son Mühür/ Yağmur Daştan- Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kentte uzun süredir tartışma konusu olan ve daha önce dSon Mühür’ün gündeme taşıdığı mezarlıklardaki usulsüzlük, rüşvet ve rant iddialarına yönelik çok önemli bir hamle geldi. Örnekköy ve Kayadibi mezarlıklarının işletimi için hazırlanan yeni protokol, komisyonda oyçokluğuyla kabul edildi.

Son Mühür "Çeteleşme ve rant iddiaları" ile gündeme taşımıştı

İzmir’de mezarlık sektörü bir süredir artan maliyetler, denetim eksikliği ve çarpıcı "çeteleşme" iddialarıyla çalkalanıyordu. Sektör temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından belirlenen fiyat tarifelerinin maliyetleri karşılamadığını savunurken; dürüst esnaflar ise perde arkasında dönen kayıt dışı faaliyetler ve usulsüzlükler nedeniyle pes etme noktasına geldiklerini Son Mühür’e anlatmıştı.

Özellikle "çift katlı lahit" yapımında yoğunlaşan "rant kavgaları" ve "rüşvet" iddiaları üzerine gözler İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çevrilmişti. Bazı mezar ustalarının cenaze yakınlarından fahiş fiyatlar talep ettiğini doğrulayan Büyükşehir Belediyesi, hem vatandaşı hem de kamu haklarını korumak amacıyla düğmeye basmıştı.

Yetki talebi

Yaşanan bu büyük krizin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinde beklenen adım atıldı. Meclis gündeminin 13. maddesi olarak görüşülen önerge oy çokluğuyla komisyonlardan meclise geldi.

Kabul edilmesi beklenen karara göre;

Örnekköy Yeni Mezarlığı ve Kayadibi Kent Mezarlığı’nda mezar altyapısı ve lahit imalatlarının gerçekleştirilmesi,

Bu çalışmalar kapsamında mezar üstü mermer yapılar ile baş taşlarının yapılması,

Mezar aralarının mermerle kaplanması işlerinin belirlenen usul ve tip projelere uygun şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Söz konusu işlerin standartlaştırılması ve denetim altına alınması amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir İli Mezarlıkları Güzelleştirme ve Sosyal Hizmet Vakfı arasında imzalanmak üzere revize edilen yeni protokol meclisten onay aldı. Protokolün imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na tam yetki istendi.

Ne olmuştu?

Son Mühür'e konuşan mezar ustaları ve sektör temsilcileri, mezarlıklarda kontrolsüz bir rant mekanizmasının oluştuğunu belirterek, "Artık bu usulsüzlüklerle uğraşmak istemiyoruz" diyerek isyan etmişti. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise bu düzensizliğin ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için yeni bir protokol hazırlığında olduklarını ilk kez Son Mühür'e açıklamıştı. Alınan bu son meclis kararıyla, sektördeki kayıt dışılığın ve "lahit mafyası" iddialarının önüne geçilmesi hedefleniyor.