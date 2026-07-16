Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka ilçesinin deprem ve sıvılaşma risk haritasını çıkarmak için dev bir çalışma başlattı. Egeşehir Laboratuvarı uzmanları, sahadan topladıkları binlerce zemin örneğini tek tek inceliyor. Buradan çıkacak sonuçlar, ilçede nerenin güvenli nerenin riskli olduğunu açıkça ortaya koyacak. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

7 bin metre sondaj yapıldı

Belediye ekipleri, Karşıyaka sınırları içindeki yaklaşık 2 bin hektarlık alanda adeta iğneyle kuyu kazdı. Ekipler yer altında tam 7 bin metre sondaj gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra sahada 630 jeofizik ölçüm ve 200 farklı arazi deneyi tamamlandı.

Sondaj kuyularından çıkarılan toprak ve kaya örnekleri vakit kaybedilmeden laboratuvara taşındı. Mühendisler bu örnekler üzerinde tam 6 bin laboratuvar deneyi yaptı. Toprağın yapısı, taşıma gücü ve deprem anındaki davranışı bu testlerle ölçülüyor. Hedef tam güvenlik.

Sıvılaşma tehdidine karşı bilimsel önlem

Çalışmanın amacını açıklayan Egeşehir Laboratuvar Şube Müdürü inşaat mühendisi Ulaş Bağcı, güvenli kentleşmenin önemine dikkat çekti. Bağcı, hem mevcut yerleşim yerlerinin hem de yeni açılacak alanların yer altı yapısını detaylı şekilde analiz ettiklerini belirtti. Bağcı, süreci şu sözlerle özetledi:

"Bölgenin deprem ve sıvılaşma potansiyelini bilimsel yöntemlerle ortaya koyuyoruz. Elde ettiğimiz bu veriler, kentsel planlamaya ve güvenli yapılaşmaya doğrudan yön verecek."

Özellikle sahil şeridinde ve gevşek zeminlerde görülen sıvılaşma tehlikesi, bu çalışmayla harita üzerinde tek tek işaretlenecek. Testlerin tamamlanmasıyla birlikte Karşıyaka’nın afet tehlike haritaları güncellenecek. İzmir, depreme karşı daha dirençli bir geleceğe hazırlanıyor.