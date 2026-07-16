Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü (KUDEB) ekipleri, kentin tarihi mirasını korumak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Eylül 2023'ten bu yana 2 bini aşkın denetim, inceleme ve proje kontrolü gerçekleştirdi. Tescilli yapılardaki basit onarımlardan sit alanlarındaki altyapı çalışmalarına kadar her adım uzman denetiminden geçiyor.

Basit onarımlar yerinde inceleniyor

Kentsel sit alanlarında bulunan tescilli veya tescilsiz binalardaki çatı onarımı, dış cephe boyası, pencere yenileme ve derz tamiratı gibi basit bakım işleri KUDEB uzmanları tarafından sahada denetleniyor.

Yapılan incelemelerde, planlanan tadilatın binanın özgün yapısına zarar vermeyeceği anlaşılırsa "Onarım Uygunluk Belgesi" düzenleniyor. Çalışma sırasında yapının daha kapsamlı bir restorasyona ihtiyaç duyduğu tespit edilirse süreç hemen durduruluyor. Bu durumda dosya, karar verilmesi için Koruma Bölge Kurulu’na taşınıyor.

Müdürlüğün görev alanı sadece binalarla sınırlı kalmıyor. Tarihi çevre genelindeki altyapı çalışmaları, kazılar, ağaç dikim ve kesimleri ile yıkım işlemleri de uzman gözetiminde ilerliyor.

Denetimler sırasında tarihi yapılara yönelik izinsiz müdahaleler belirlendiğinde yasal işlem başlatılıyor. Ayrıca çökme riski taşıyan ve çevre sakinleri için tehlike oluşturan eski binalarda can ve mal güvenliği için önlemler alınıyor.

Eylül 2023’ten bu yana yapılan işlemler

Bünyesinde 31 uzman barındıran 64 kişilik KUDEB ekibinin yaklaşık iki yıllık süreçte gerçekleştirdiği çalışmaların dökümü şöyle:

291 basit bakım ve onarım başvurusu incelenerek karara bağlandı.

186 restorasyon projesinin sahada denetimi yapıldı.

281 tescilsiz binanın mimari projesi kontrol edildi.

526 izinsiz müdahale tespit edilerek işlem yapıldı.

Tarihi alanlardaki 178 yıkım ve 108 altyapı çalışması yerinde takip edildi.