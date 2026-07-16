SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Çiğli ilçesindeki bulunan özel bir hastanede geçirdiği burun ameliyatının ardından fenalaşan ve sevk edildiği İzmir Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitiren 23 yaşındaki Hatice Öncü dosyasında, hukuki mücadelenin en kritik aşamasına girildi. Hastanede evlatları can çekişirken ek ücret talebiyle karşılaştıklarını iddia eden ve vefatın ardından hastane idaresi ile Dr. Ü.K.’den tek bir taziye mesajı dahi alamayan acılı aile, adalet arayışını sürdürebilmeleri için Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporu bekliyor.

'Adalet Bekliyoruz'

Soruşturmayı yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan anne Remziye Kanak ve dede Mehmet Mahsum Kanak, hastanenin süreç boyunca kendilerini yanılttığını ileri sürdü. Kızlarının ameliyat masasında uyanamadığını ancak durumun kendilerinden gizlendiğini iddia eden aile, 'Bize önce her şey yolunda, sonra 'beyninde ödem oluştu' dediler. Yalanlarla bizi oyalarken kızımızın hayatını çaldılar. Cenazemize gelmeyen, başsağlığı bile dilemeyen o zihniyetin hiçbir savunmasına inanmıyoruz. Bizim tek güvencemiz devletimiz ve Adli Tıp’tan çıkacak olan o rapordur. Kızımızın ölümüne neden olan ihmaller zinciri, anestezi hatası mı yoksa sevk edilmek için saatlerce bekletilmesi mi, o raporla ortaya çıkacak' diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Gözle Adli Tıp'a Çevrildi

Adli Tıp Kurumu uzmanları, ön otopsinin ardından alınan kan ve doku örnekleri üzerinde detaylı histopatolojik ve toksikolojik incelemelerini sürdürüyor. Hazırlanacak olan kesin ölüm nedeni raporu, özellikle ailenin 'narkozdan uyanamadı' iddiasını ve hastanenin geçmişinde sıkça rastlanan 'vezne onayı gelmeden müdahale edilmeme' alışkanlığının sevk sürecini geciktirip geciktirmediğini netleştirecek.