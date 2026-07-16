Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Bornova ve Kemalpaşa’da yürütülen çalışmalarla birlikte 50 kilometrelik atık su ve yağmur suyu hattı yenilenecek, yeni hatlar inşa edilecek ve su baskınlarına karşı önlemler artırılacak.

Altyapı geleceğe hazırlanıyor

İZSU’dan vatandaşlara gelen istekler, saha incelemeleri ve kuruma gönderilen bildirimler doğrultusunda yapılan çalışmalar kapsamında altyapı yenilenirken aynı zamanda da ihtiyaçlar doğrultusunda yeni sistemler kurulmaya devam ediyor.

İZSU Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Merkez Kuzey Kanal Şube Müdürlüğü’nde görev yapan inşaat mühendisi Merve Karabulut, altyapının gün geçtikçe yetersiz kaldığını, taşıma kapasitesi azalan veya ekonomik ömrünü tamamlayan atıksu ve yağmursuyu hatlarının bakım, onarım ve rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Karabulut, yağmurlu havalarda yüzey sularının güvenli şekilde tahliye edilmesi amacıyla yeni tekli ve sıra ızgaralar inşa ettiklerini, zarar gören ızgaraların da bakım ve tamirlerinin yapıldığını ifade etti.

Bu altyapı çalışmalarının vatandaşların güvenliği ve sağlığı açısından önem arz ettiğini ve en güçlü hizmeti sunmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Beş ilçede yenileme

2027 yılının sonuna kadar beş ilçede yaklaşık 50 kilometrelik atıksu ve yağmur suyu hattının bakım, onarım ve yeni imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca 10 kilometre sıra ızgara imalatı ve onarımı yapılacak, 750 yeni tekli ızgara inşa edilecek. Bunun yanı sıra 8 bin 900 baca kapağı ve ızgara yol kotuna uygun hale getirilerek hem sürüş güvenliği artırılacak hem de altyapı sisteminin daha verimli çalışması sağlanacak.