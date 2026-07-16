Son Mühür/Hüseyin Demir U22 Kadın Milli Takımımız, Shangai Future Star Turnuva'sında 3.'lük/4.'lük maçında Fransa'yı 3-1 mağlup ederek üçüncü oldu. Millerimiz, Fransa'yı 3-1 (25-22, 25-19, 26-28, 25-20) mağlup ederek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. İzmir’e ve ülkemize büyük sevinç yaşatan Nehir Döngez, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu.

“Karşıyaka’nın milli gururu”

Karşıyaka Spor Kulübü’nün milli sporcusu 2006 doğumlu Nehir Döngez, "En iyi pasör çaprazı" seçilerek turnuvanın rüya takımı'nda yer aldı. Şangay’da peri masalını yazan milli sporcu Döngez, turnuvanın ardından bireysel ve takım performansını gazetemize anlattı. Kaf-Kaf’ın milli gururu olan genç sporcu her zaman Filenin Sultanlarından ilham aldıklarını söyledi. Milli sporcu başarılarının perde arkasını Son Mühür ile paylaştı.

“Bronz madalya aldığımız için mutluyuz”

Turnuvada bronz madalya ile ülkemizi büyük gurur ve sevinç yaşatan Nehir Döngez, “Milli takımla yoğun bir hazırlık süreci geçti. Kamplar takımın uyumu ve birlikteliği açısından her zaman verimli oluyor. Şangay’a gitmeden Bursa’da bir kamp yaptık. Orada yoğun bir tempoyla hazırlandıktan sonra turnuvaya gittik… Milli takımımızla sahada elimizden gelen en iyi performansı sahaya yansıttık. Organizasyona çok iyi başladık 2’de 2 yaptıktan sonra moral depoladık. U22 Kadın Milli Takım olarak Shangai Future Star Turnuva'sında 3.'lük/4.'lük maçında Fransa'yı 3-1 mağlup ederek üçüncü olduk. Ay-yıldızlı bayrağımızı gururla temsil ettiğimiz için çok mutluyuz. Madalya kürsüsünde bronz madalyaya sahip olduk… Bu başarıların sürdürülebilir olması ve devamlı olması bizleri gururlandırıyor. Filenin Sultanlarını örnek alarak yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Çocukluğumdan beri en büyük hayalim milli takım formasıyla sahada mücadele etmekti. Üçüncü olduğumuz kendi adıma ve takımım adına mutlu hissediyorum” diye konuştu.

“Karşıyaka ile hedef Sultanlar Ligi”

Karşıyaka Spor Kulübü ile hedeflerinin Sultanlar Ligi olduğunu belirten Nehir Döngez, “Bu sezon Karşıyaka formasıyla çok şans bulduğum bir sezon oldu. Pasör çaprazından bulduğum şansı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Bireysel performansımdan dolayı çok mutluyum. Takım olarak çok iyi oynadık… Takımın uyumu ve kimyası inanılmazdı. Saha içindeki ve saha dışındaki enerjimiz sahaya yansıdı. Play-off’ta maalesef istediğimiz sonucu elde edemedik. Umarım önümüzdeki sezon daha iyi mücadele ederek adımızı Sultanlar Ligine yazdırırız. Son topa kadar mücadele ediyoruz. Her zaman elimizden gelenin en iyisini yaparak yoğun özveri ve emekle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Reşat Yazıcıoğulları oyuncu gelişimini etkiliyor”

Tecrübeli başantrenör Reşat Yazıcıoğulları ile çalışmaktan büyük keyif aldığını belirten genç sporcu, “Karşıyaka Spor Kulübü çok köklü bir kulüp… Altyapıdan A takıma çıkardığı ve yetiştirdiği oyuncular ülke voleyboluna örnek oluyor. Reşat Yazıcıoğulları ile çalışmak keyifliydi. Antrenörüm her zaman bana ve diğer genç oyuncularımıza yardımcı oluyor. Tecrübeli bir başantrenör ile çalışmak gelişimimiz olumlu etkiledi” ifadelerini kullandı.

“Filenin Sultanları ilham oluyor”

Filenin Sultanlarıyla gurur duyduklarını, onların her zaman ilham kaynağı olduklarını söyleyen Döngez, “Kadın voleyboluna ilgi ve talep her geçen gün artıyor. Lisanslı sporcu sayılarında ve kulüp sayılarında artış var. Elde edilen başarılarla gururlanıyoruz. Güzel başarılara imza atıldığı için onları izleyerek ilham alıyoruz. Bizler için çok büyük örnek teşkil ediyor. Kendi motivasyonumuza Filenin Sultanlarıyla oluşturuyoruz… Milli takım altyapılarda takımlarımız üstün performanslarıyla göz kamaştırıyor. Takım arkadaşım Defne Başyolcu’yu A milli takımımızda izlediğimizden dolayı çok mutluyum. Kendisiyle iletişimimiz ve diyaloğumuz çok iyi olduğu için Defne ile sürekli konuşuyoruz” dedi.