Beste Temel / Son Mühür - Karşıyaka Belediyesi ile Türk Kızılay, kan bağışının önemine dikkat çekmek ve kan stoklarını artırmak amacıyla ortak bir kampanya başlattı. Karşıyaka Belediye Ana Hizmet Binası önündeki mobil araçta düzenlenen çalışma, 16-17 Temmuz tarihlerinde 10.30-20.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Kampanyanın ilk gününde Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Kızılay yöneticileri, mahalle muhtarları ve belediye personeli bir araya gelerek gönüllü bağışçılara destek verdi. Birçok belediye çalışanı da kan vererek kampanyaya katkı sağladı.

Başkan Ünsal'dan dayanışma çağrısı

Kampanyaya katılarak destek çağrısında bulunan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kan bağışının hayati önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Kan bağışı, acil durumlarda ve tedavi süreçlerinde birçok insan için yaşamsal önem taşıyor. Bir ünite kan, birden fazla hastaya umut olabiliyor. Paylaşmanın ve dayanışmanın en değerli örneklerinden biri olan kan bağışına destek veren tüm gönüllülerimize, muhtarlarımıza ve Kızılay yetkililerine teşekkür ediyorum. Sağlığı uygun olan tüm vatandaşlarımızı bu kıymetli dayanışmanın parçası olmaya davet ediyorum."