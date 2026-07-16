Basketbol Süper Ligi’nde yeni dönem öncesi sponsorluk belirsizlik içinde olan Karşıyaka’da, başantrenör Ahmet Kandemir’in geleceği de netlik kazanmadı.

Geçtiğimiz sezon takımı ligde tutmayı başaran tecrübeli çalıştırıcının, kulüpteki gelişmeleri takip etmek için hafta başına kadar süre tanıdığı öğrenildi.

Sponsorluk krizi planlamayı geciktirdi

Yeni sezon öncesi ana sponsorunu henüz netleştiremeyen Karşıyaka yönetimi, bütçe oluşmadığı için transfer girişimlerinde bulunamadı.

Mali belirsizlik sebebiyle kadro yapılanmasına başlayamayan İzmir temsilcisinde, teknik kadronun durumu da bütçe krizine takıldı.

Süper Lig'de tutmayı başarmıştı

Geçtiğimiz dönemin son 7 haftasında göreve getirilen Ahmet Kandemir, yeşil-kırmızılı ekibi 52 yıldır mücadele ettiği Süper Lig'de tutmayı başarmıştı.

Kulübün küme düşme hattından kurtulmasında önemli rol oynayan deneyimli antrenörün sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona erdi. Taraftarın takımın başında görmek istediği Kandemir, bütçenin oluşmasını bekliyor.

Hafta başına kadar karar çıkacak

Daha önce İzmir’e gelerek yeni yönetimle bir ön görüşme yapan tecrübeli teknik adamın, kulübe hafta başına kadar süre verdiği belirtildi.

Kulüpteki sponsorluk gelişmelerini ve bütçe çalışmalarını bizzat takip eden Kandemir, pazartesi gününe kadar somut bir adım atılmaması halinde kariyeriyle ilgili diğer teklifleri değerlendirmeye alacak.