Son Mühür / Beste Temel – Yağmur Daştan- İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) temmuz ayı ikinci olağan meclis birleşimi Başkan Vekili Zeki Levent Yıldır yönetiminde yapıldı. Saat 17.00’da başlaması beklenen toplantı, CHP Meclis Grubu toplantısı nedeniyle saat 18.30’da başladı.

Geç başlamasının nedeni o önerge!

Toplantının geç başlama nedeninin Konak Belediye Meclisi’nin 3 Mart 2026 tarihli ve 49 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Merkezi İş Alanı (MİA)'' olarak belirlenmiş olan, Mersinli Mahallesi, 8611 ada, 1 parselin “Özel Sağlık Tesisi Alanı’’ olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisine yönelik uzun süren görüş ayrılığı olduğu öğrenildi.

Ulaşım ile Kentsel Dönüşüm ve Konut Politikaları Komisyonları'nca önerge, plana bazı şartların eklenmesi koşuluyla değişikliği oybirliğiyle uygun buldu. İmar ve Bayındırlık Komisyonu ise parselin kavşak ve viraj bölgesinde yer aldığına işaret ederek, kuzey ve batı cephelerinde yaya yollarının bulunduğu belirtilerek ulaşım ve erişilebilirlik açısından uygun koşulların oluşmadığı gerekçesiyle oy çokluğu ile komisyonlardan geçti.

Konuyla ilgili Konak'ta oy birliğiyle yapılan önerge, daha sonra yine aynı meclis üyelerince İzBB komisyonlarında reddedilmesi tartışmalara neden oldu. Uzun süre yapılan görüşmelerin ardından yeniden fikir birliğine varılarak kararın 'oy birliği' olarak değiştiği öğrenildi.

“Gayet keyfi bir şekilde tahsis ediyormuşum gibi…”

Toplantının açılışında konuşan Başkan Vekili Yıldır, bir önceki meclis toplantısında gündeme gelen ‘meclis üyelerinin otopark kullanımına’ yönelik eleştirilere yanıt verdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yıldır, “Burası otopark değil… Sanki ben bu otopark yerlerini gayet keyfi şekilde birtakım insanlara tahsis ediyormuşum gibi bir konuşma olmuş. Reddettiğim gibi kınıyorum da öyle bir şey yok. Burada ana liste var, bunda kurumlar yer alıyor. Önce Valilik, Emniyet Müdürlüğü, itfaiye, sağlık işleri ve birtakım bölge müdürlüklerinin de araçları bu alanda. Özel olarak kayrılıp da oraya konan kimse yok. Meclis üyelerimiz 184 kişi. Bundan iki sene önce hep birlikte park yerlerinden meclis üyelerinin kullanması için bir karar aldık. Bu alanı kullanmak isteyen arkadaşların sekretere bildirimde bulunup alanı kullanabileceğini söyledik. Daha önce otoparkı kullanan insanlar olabilir; meclis üyesi, emekli savcı, asker olabilir… Bu konuda yoğun bir talep olduğunu bilin. Benim bununla ilgilenmemin nedeni bürokratların burada sorumlu olmasında sorunlar yaşandığını, başkan vekilinin önayak olmasının daha yararlı olacağını söyledikleri için beni önerdiler” dedi.

Eski binadaki yöntemi hatırlattı

Yıldır’ın açıklamalarına karşın AK Partili meclis üyesi Hüsnü Boztepe, “Belediye yıkılmadan önce belediyenin karşısındaki alanı otopark olan kullanıyorduk” diye konuştu.

“Her zaman böyle olmuyor, eşgüdümle diğer kurumlarla kullanıyoruz” diyen Başkan Vekili Yıldır, “15 Temmuz’da iki arkadaşımız gelmiş, izin verilmediğini biliyorum. Bir şeyleri öngörmek ve sürekli kullanılabilir saymak mümkün değil” ifadelerini kullandı.